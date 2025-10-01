株式会社アニメイトホールディングス

株式会社アニメイトホールディングスのグループ会社である

株式会社Switch（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：岩崎 匡孝）は、

2025年9月より「しまじろうとまなぼう！あそぼう！」のイベントパッケージ販売を開始いたします。

本商品は、子どもたちの「やってみたい！」という気持ちを自然に引き出す、

参加型のワークショップキットと道具などのセットです。マニュアルやPOP類が含まれており、

どなたでも手軽にイベントを開催いただけます。また、オリジナルのぼりやテーブルクロス、

しまじろうデザインの文房具もセットに含まれ、

会場全体を「しまじろう」の世界観で演出することが可能です。

■しまじろうとはについて

「しまじろう」は、株式会社ベネッセコーポレーションの

幼児講座『こどもちゃれんじ』とともに誕生したキャラクターです。

子どもたちにとって「友だち」「仲間」、時には「ライバル」として、

遊びや学びを通じて成長に寄り添い続けています。

■「こどもちゃれんじ」 について https://shimajiro.benesse.ne.jp/

1988年に開講した「こどもちゃれんじ」は、育ちに合った遊び・学びで、おうちの方をサポートし、

子どもの可能性を広げる商品・サービスを提供し続けています。

ブランドキャラクター「しまじろう」と一緒に豊かな体験を通して未来を切り開く力を育む0～6歳向け教材のほか、

英語教材、テレビ番組、コンサートなどの成長を支援する商品・サービスを展開しています。

■販売サイト

「イベントツール研究所」

https://toollab.switch-jp.com/

※こちらのワークショップは株式会社ベネッセコーポレーションより許諾を得て実施しております。