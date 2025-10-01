三重県朝日町が住民向けLINE公式アカウントを開設！プレイネクストラボ株式会社がシステム提供と構築を支援

プレイネクストラボ株式会社

プレイネクストラボ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：柏 匠、以下 「プレイネクストラボ」）の提供する「スマート公共ラボ for GovTechプログラム」が、三重県朝日町（以下「朝日町」）のLINE公式アカウントに採用され、2025年10月1日（水曜日）より一般公開したことをお知らせします。

様々な情報を提供する「リッチメニュー」「チャットボット」機能

LINEのトーク画面にリッチメニューを設置。「タブ機能」を使うことで3種類のメニューの切り替えに対応しています。

「基本メニュー」「くらしの情報」「町政情報」のメニューから様々な情報を検索することが可能になりました。

ユーザーが欲しい配信カテゴリーをカスタマイズできる「セグメント配信機能」



住民の希望に応じた配信だけを届ける「セグメント配信」機能を導入、欲しい配信カテゴリーを「受信設定」に回答することでカスタマイズすることができます。住民がほしい情報に絞って配信ができるため、町からの情報発信がこれまで以上に効果的になることが期待されます。

配信予定の情報カテゴリー一覧（2025年10月1日時点）

- 町からのお知らせ- イベント・講座- くらし・手続き- 子育て・教育- 医療・健康- 福祉・介護- 防犯・防災- 子育てに関する情報- ごみ収集日のお知らせ

近くの避難所を表示することができる「避難所検索機能」

基本メニューのチャットボットの案内に従って、「避難所・避難場所」→「避難所検索」から起動することができます。

送信した位置情報から近い朝日町の避難所を最大10件まで検索表示されます。

災害時に限らず、普段から近くの避難所の場所を知っておくことで、万が一災害が発生した際にも落ち着いて避難することができます。

朝日町LINE公式アカウント 友だち追加はこちら

https://lin.ee/qYG92vz

プレイネクストラボでは今後も同プログラムの導入支援を積極的に行うことを通じて、全国の自治体や公共機関のデジタル化・DX推進に貢献してまいります。

＜プレイネクストラボ株式会社について＞

会社名：プレイネクストラボ株式会社

設立：2016年1月

本社：〒141-0031

東京都品川区西五反田3丁目11番6号

サンウエスト山手ビル 4階

2016年創業。”技術と多様性で未来をつくる”をビジョンとし、スマホゲーム・HR TECHサービス・チャットボットシステム開発などの多彩なサービスを手がけてきた他、近年では行政と市民を繋ぐGovTech（ガブテック）のサービス提供にも注力しています。

17カ国からメンバーが集まるグローバルなエンジニアチームの開発力を武器に、自社サービスの成長を追求し、社会とクライアントを最新技術で支える「デジタルトランスフォーメーション創出カンパニー」を目指します。

＜問い合わせ先＞

本リリースに関するお問い合わせはこちら

プレイネクストラボ株式会社/問い合わせ窓口

E-mail: info@playnext-lab.co.jp