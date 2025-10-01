世界基準の宝石学をオンラインで学べる養成講座「HOUSE GEM ATTENDER（ハウス ジェム アテンダー）」開講

株式会社宝石アテンダー詳細はこちら :https://housegematender.net/lp/25rk/8h6i

宝石商養成講座「HOUSE GEM ATTENDER」を開講

HOUSE GEM ATTENDERロゴ

長谷川邦義が代表を務める株式会社宝石アテンダーは、宝石商を目指す方や宝石学を基礎から学びたい方に向けたオンライン講座「HOUSE GEM ATTENDER（ハウスジェムアテンダー）」を開講いたしました。

自宅にいながら世界基準の宝石学を体系的に学べる点が最大の特長であり、宝石を趣味として楽しみたい方から、宝石商としてプロを志す方まで幅広い層に対応しています。

なぜ今「宝石商養成講座」が必要なのか？

宝石やジュエリーは、ファッションとしての美しさだけでなく、近年では「資産」としての価値にも注目が集まっています。



しかし、その一方で日本には公式に体系的な宝石学を学べる講座がほとんど存在しないのが現状です。

書籍やインターネットの情報は断片的であり、誤った知識に基づいた判断が広がってしまうことも少なくありません。



宝石商や鑑定士を志す人にとっても、現場で即戦力になる実践的なスキルを学ぶ環境が乏しいのが現実です。

そこで、英国宝石学協会の資格を持つ現役宝石商が、世界基準の宝石学を日本に届けるために立ち上げたのが「HOUSE GEM ATTENDER」です。

講師プロフィール〈経験と課題から生まれた決意〉

株式会社宝石アテンダー代表の長谷川邦義

講師を務めるのは、株式会社宝石アテンダー代表の長谷川邦義（はせがわ くによし）。

20歳で独立し、自らの工房付きジュエリーショップを立ち上げて以来、約20年にわたり宝石業界の第一線で活動してきました。



BtoCのジュエリー販売、BtoB卸売、OEM製造、全国の百貨店や高級ホテルでの販売など、あらゆる現場を経験。

さらに、デザイナー育成オンラインサロンを主宰し、これまで150名以上の生徒を指導してきました。

その中で強く感じたのは、「宝石業界を志す人々が、正しい知識や技能を学べる場が圧倒的に少ない」という課題。

自身が挑戦し取得したFGA（英国宝石学協会宝石学資格）、DGA（ダイヤモンドディプロマ） は世界的に権威ある資格ですが、日本ではその学びの場すら限られています。



だからこそ、自分の経験と知識を体系化し、これからの世代に伝える使命を感じ、この講座を立ち上げました。

HOUSE GEM ATTENDERの提供内容（受講生限定の特典あり）

受講生限定で、鑑定キット13点をプレゼントさせていただいています。

「HOUSE GEM ATTENDER」は、宝石学をゼロから学び、実践的な鑑定スキルを身につけられる日本でも数少ないオンライン講座です。

主な特徴は以下になります。

〈現役宝石商による直接指導〉

FGA・DGA資格を持つ長谷川邦義が、豊富な実務経験をもとに分かりやすく解説。



〈オンライン形式でどこでも学習可能〉

忙しい社会人や学生でも、自宅から好きな時間に学習できます。

〈初心者からプロ志望まで対応〉

趣味として宝石を楽しみたい方から、宝石商や鑑定士として独立を目指す方まで、幅広くサポート。



〈鑑定に必要な13点キットを特典提供〉

ルーペ、UVライト、屈折計など、プロが使う鑑定道具が一式揃った特典付き。届いたその日から本格的な実習が可能です。

会社概要

会社概要