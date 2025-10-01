

牛乳石鹸共進社株式会社（本社：大阪市、以下、牛乳石鹸）は、2025年10月１日より新たにオープンするMySCUEイオンモール大日（守口市）にて、服を着たまま洗髪できるポータブル洗髪デバイスセット『SUSUGU』を展示いたします。店頭では、SUSUGUを見て、触っていただくことができます。ぜひ、この機会に使用感をお試しください。

■展示概要

▶ 期間：2025年10月1日～１２月末日

▶ 場所：MySCUE イオンモール大日

（大阪府守口市大日東町１－１８ ２階）

※こちらでは展示のみとなります。

詳しい商品情報やご購入については、下記にてご案内しております。

【SUSUGU公式WEBサイト】 URL：https://susugu.jp/

■MySCUE（マイスキュー）について

「ＭｙＳＣＵＥ」は、シニアケアや介護に必要となる“情報”に着目し、少子高齢化が加速する中増加するケアラー（家族のシニアケアや介護に携わる方）に役立つ情報・商品・サービスへ容易にアクセスできるよう、イオンリテール株式会社が２０２３年９月に立ち上げた新たなサービスです。「ＭｙＳＣＵＥ イオンモール大日」は西日本初となる常設店舗です。オンラインだけでは理解することが難しい商品やサービスの良さを体験いただけます。

■ポータブル洗髪デバイスセット「SUSUGU（ススグ）」

： 販売価格23,870円（税込）

SUSUGUは、いつでも、どこでもここちよい清潔を届けるため開発した、新しい洗髪体験を提供するデバイスセット（ミストブラシ、ミストシャンプーの２アイテム）です。けがや病気によって、入浴が困難な方や介護が必要な方はもちろん、入院や災害時など、幅広い場面での活用を想定しています。

ブラシ部のノズルからミストを噴射。

ブラシでとくことで、髪の毛をかき分け、地肌に直接水をあてることができます。

使用後はブラシを取り外し丸洗いできるので衛生的です。

タンクには約90mLの給水できます。

充電：USB Type-C

本体：W７３×D８８×H250ｍｍ

重量：310ｇ

＊単品での販売はございません。

牛乳石鹸が長年培ってきた洗浄技術のつまった、泡立たないミストシャンプー。

頭皮全体に吹き付けることで

皮脂や汚れを浮かすことができます。

浮かび上がった皮脂汚れは

水となじみやすい形になり、少量の水でも洗い流すことができます。

容量：200mL（洗髪回数 約50～60回分）

＊単品販売価格 1,870円（税込）

＜商品に関するお問い合わせ＞

牛乳石鹸共進社株式会社 お客様相談室 06-6939-2080

＊受付時間 9時―17時 土日祝、弊社休業日を除く

＜ 関連内容＞

【SUSUGU紹介動画】URL：https://youtu.be/ygL3MNA9bA4

SUSUGUの使い方や特徴を動画にて紹介し、新しい清潔習慣の便利さ、

＜SUSUGUは、YUAGARI project（ユアガリ プロジェクト）から誕生＞

YUAGARI projectとは、人生100年時代を視野に入れて活動する牛乳石鹸が「自由自在に、オフろう。」をテーマに掲げ、これまでお風呂場の中でしか実現できなかった清潔の価値やほっこり感を、お風呂場以外でも実現する挑戦です。

＜ 牛乳石鹸共進社株式会社＞

1909年（明治42年）の創業以来、「美と清潔 そして健康づくりに役立つ」製品を提供してきました。企業理念の「ずっと変わらぬ やさしさを。」のもと、お客様の肌に、こころに、そして環境にもやさしい「ものづくり」に取り組んでいます。弊社は今年で創業116年の会社になりますが、昔から受け継ぐ品質第一主義は守りつつ、時代の流れを取り入れることで、これからもお客様の求めに即応していきます。近年ではボディケア、フェイスケア、ヘアケアと幅広い製品開発によって時代のニーズを柔軟に取り入れ、赤箱・青箱をはじめとした「カウブランド」に加えて新ブランドを生み出しています。 https://www.cow-soap.co.jp/