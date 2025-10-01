インドネシア進出｜ジャカルタ・バリなどで急拡大する日本食レストランを料理人の力で支援

株式会社ヒトココ

日本人料理人専門の人材紹介サービス「ジャパレスリクルート」（運営：株式会社ヒトココ）は、インドネシア市場への本格進出を発表いたします。

ジャカルタやバリでは近年、日本食レストランの出店が加速しており、現地の飲食オーナーや日系企業から“本場の味を実現できる料理人”へのニーズが急増しています。弊社では、寿司・ラーメン・居酒屋など幅広い業態に対応した職人を日本から紹介し、採用から定着までを一貫して支援します。

宗教・文化面に配慮した人材設計や、ワーキングビザ取得支援、通訳同行などにも対応。現地の人材会社、レストラングループ、F&B系スタートアップとのパートナー連携も強化中です。

