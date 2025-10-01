【参加者募集】社会課題の解決に向け、多様な主体が連携強化を図る「Shared Visionワークショップ」を全国4会場で開催

一般財団法人CSOネットワーク

社会課題解決に向けて多様な主体が学び合う連携の場「Shared Visionワークショップ」

当団体では、昨年度に引き続き外務省NGO研究会を受託し、NGOと企業の連携の裾野の拡大に向けた取り組みを進めています。本年度はその一環として、社会課題の解決に関心を持つ多様なセクターの皆さまとともに学び合い、連携の可能性を広げていくことを目的とした「Shared Visionワークショップ」を、全国4会場で開催いたします。

【主な対象者】（各会場20名(1団体1~2名) / 先着順）

・NGO/NPOに限らず、企業・行政・金融機関・アカデミアなど社会課題に取組む方

【こんな方におすすめ】

・多様な主体と連携を進めているが「なかなか進展しない・広がらない」と感じている

・「自団体に合う連携の形」を模索したい

・「そもそもなぜ連携が必要か」を改めて考えたい

・「連携をどこから始めればよいか」と迷っている

【会場・開催日・参加締切】

参加しやすい会場にお申し込みください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/67512/table/13_1_5d43ea74d6e2217a5ccf352973ff48fe.jpg?v=202510010457 ]

【参加費】無料（会場までの交通費は各自ご負担ください）

参加申込はこちら :https://forms.gle/1DjdPGia5KQZ7gCt7

【ワークショップ概要（全参加者対象）】

3ステップで構成されています。

１.事前課題(数時間)

「連携とは何か」「自団体の強み」「連携を通じて実現したいこと」「想定する連携パートナー」などを整理します。申込フォームに記入頂きましたメールアドレス宛に「事前課題ワークシート」をお送りします。

２.ワークショップ

多様な参加者が集まり、事前課題の内容を共有。

他参加者からのフィードバックや助言を受け、自団体の可能性や課題を客観的に捉えます。

３.事後課題（約2か月）

ワークショップでの学びをもとに、事務局や講師、伴走者のサポートを受けながら連携案をブラッシュアップ。実際にパートナーとの対話を深め、提案へとつなげます。

【成果発表会（選考通過団体のみ）】

東京会場にて、成果発表会を実施します。

登壇は選考を通過した団体・機関に限り、登壇者の旅費は主催者が負担します。

【開催主体】

共催：外務省・（一財）CSOネットワーク・（株)EMA（東京会場）

協力：（特活）関西NGO協議会・（特活）名古屋NGOセンター・（特活）NGO福岡ネットワーク

後援：独立行政法人国際協力機構（JICA）

【詳細はチラシ及び下記サイトへ】

詳細を見る :https://sharedvision.jp/announcement/sharedvision-workshop/

【お問い合わせ】

一般財団法人CSOネットワーク Shared Vision事務局

E-mail: Partnership2024@csonj.org

担当：楯・長谷川