「冒険の鼓動、動き出す。」250ccクラス最強の電動スクーター『VMOTO CPX EXPLORER』発売開始！

株式会社MSソリューションズ

「冒険の鼓動、動き出す。」250ccクラス最強のEVスクーター、いよいよ登場。

株式会社MSソリューションズ（所在地：福岡県福岡市、代表取締役：塩川 正明）は、250ccクラスにおいて最高峰の性能を誇る新型電動スクーター「Vmoto CPX EXPLORER（ブイモト シーピーエックス エクスプローラー）」を日本市場に導入することを決定いたしました。

「冒険の鼓動、動き出す。」をコンセプトに誕生した本モデルは、都市でのスマートな移動から、郊外へのツーリングまで幅広く対応可能な次世代スクーターです。環境性能と高い実用性を兼ね備え、ライダーに新しい走りの体験を提供します。

CPX EXPLORERの特徴

「冒険の鼓動、動き出す。」をコンセプトに開発されたVMOTO CPX EXPLORERは、250ccクラスの電動スクーターの中で最高クラスの性能を誇ります。

クラス最強の加速性能

250ccクラス最強の名にふさわしい加速性能とトルクを発揮。都市部のストップ＆ゴーはもちろん、高速道路やロングツーリングでも快適な走行を実現します。

長距離走行を可能にするバッテリー

大容量バッテリーを搭載し、通勤・通学から休日のアウトドアライドまで幅広くカバー。ガソリンスタンドに立ち寄ることなく、電動ならではの利便性を体感できます。

都会的で洗練されたデザイン

「ナイトジェットブラック」が際立つ洗練されたデザイン。街中でも自然の中でも映える存在感を放ち、日常の移動そのものを特別な時間へと変えていきます。

油圧ダンパー式サスペンション

先進のサスペンションシステムが、どんな路面でも快適さと安定性を両立。路面状況にしなやかに対応し、あらゆるシーンでスムーズな走行を実現します。

背景と展望

世界的に電動モビリティの需要は急速に拡大しており、日本でも環境規制や都市交通の変化に伴い、二輪車のEV化が加速しています。

Vmotoはヨーロッパを中心に高いシェアを誇る電動二輪メーカーで、デザイン性と性能を兼ね備えたモデルを多数展開。

今回の「CPX EXPLORER」投入により、XEAMは日本市場におけるEV二輪のさらなる普及を目指してまいります。

通常販売の開始時期や他カラーの展開については、今後「XEAM公式ホームページ」および公式YouTubeチャンネル「XEAM EVch」にて随時発表予定です。

商品概要

XEAM EVchはこちら :https://www.youtube.com/@xeamevch6307

商品名：Vmoto CPX EXPLORER（ブイモト シーピーエックス エクスプローラー）

カラー：ナイトジェットブラック(先着1名 即納モデル)

価格：649,000円（税込）

発売日：2025年10月1日(水)

販売方法：XEAM公式HP

スペック

製品詳細・購入ページ :https://www.xeam.jp/vmoto/cpxexplorer/[表: https://prtimes.jp/data/corp/21330/table/107_1_683e22dd1d25efcf1616865d6cbff422.jpg?v=202510010457 ]

※1 メーカー公表値。道路状況や上り坂、ライダーの体重や積載重量により異なります。

※2 60Kg のライダーが、平均時速50km/hで走行した条件下。航続距離は、お客様のご使用環境(気象条件・体重・勾配・運

転方法・車両状態・装備)などによって、大きく変化致します。航続距離のカタログ値は参考数値としてお考え下さい。

※バッテリーが満充電状態 (100%) で、ブレーキを長くかけ続けるような使用方法はお止めください。回生電気の行き場がな

くなり、車体やバッテリーに悪影響を及ぼします。

ギャラリー

会社概要

ロゴデザイン各種スイッチ１.各種スイッチ２.収納イグニッションUSBポート(Type-A / Type-C)荷掛けフック物理キーとスマートキー充電口モニターテールランプウインカーランプ

会社名：株式会社MSソリューションズ

所在地：福岡県福岡市博多区中洲5-6-24 第6ガーデンビル6F

代表者：代表取締役 塩川 正明

設立：2008年

事業内容：スマートフォン・タブレットアクセサリーの企画・製造販売/

輸送用機械器具及び電気機械器具(EV スクーター) の企画、製造、販売、修理及び輸出入

公式サイト：https://www.mssjapan.jp/

▼本プレスリリースについてのお問い合わせ

mail：infomanage@mssjapan.jp

TEL：092-262-7418