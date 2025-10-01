【DIOR】2026年クルーズ コレクションより「ディオール ボーイ」シューズの新作が登場

クリスチャン・ディオール合同会社(C) DIOR

2026年クルーズ コレクションのためにデザインされた「ディオール ボーイ」シューズの新作は、そのフォーマルなスピリットと力強い魅力で、メゾンのコンテンポラリーなエレガンスを完璧に体現しています。この卓越したクリエイションは、中性的な魅力にあふれ、快適さを約束するゆったりとしたフォルムと分厚いソールによって、大胆なシルエットに落とし込まれています。

クラシックなローファーのコードにインスパイアされた構築的なシルエットは、アトリエの創造性を凝らして再解釈されています。この魅力的なアイテムは、スエード素材のブラックとベージュの洗練されたカラーパレットで、オープンバックのミュールバージョン、そしてスレンダーなルックにマッチするローヒールの2つのバージョンで展開されます。究極の仕上げとしてフロントに施された、ゴールドレタリングの “Christian Dior Paris”シグネチャーが、このユニークなアイテムを完成させます。

ヘリテージとモダニティを融合させたスタイルを体現するこのアイテムは、2025年10月16日より全国のディオール ブティックと公式オンラインブティック(https://x.gd/zwHkC)でご覧いただけます。

「ディオール ボーイ」ローファー \165,000

