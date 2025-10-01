「赤穂御崎まちなかアート2025」 2025年11月1日（土）～16日（日）開催 海とアートに出会うまち、赤穂御崎
岡山県と兵庫県の県境にある兵庫県赤穂市の御崎エリアを中心に、「赤穂御崎まちなかアート2025」を 2025年11月1日（土）～16日（日） に開催いたします。瀬戸内海の穏やかな光とタイルで彩られたまち並みを舞台に、国内外で活躍する現代アーティストや地域ゆかりの作家たちが集結。海と空、自然豊かな風景がアートと響き合う16日間となります。
________________________________________
開催概要
● イベント名：赤穂御崎まちなかアート2025
● 開催期間：2025年11月1日（土）～11月16日（日）
● 会場：赤穂御崎地域の工房や美術館、ギャラリーなど10か所程度
● 主催：赤穂アートプロジェクト
● 後援：赤穂市、赤穂市教育委員会ほか（予定）
● 入場料：無料（一部ワークショップ・イベントは有料）
________________________________________
◇参加拠点◇
● 御崎47（赤穂ギャベ：椅子敷ギャラリー）
https://www.akogabbeh.com/
● 幸灯工房（和紙灯り作家の工房）
http://yukiakarikoubou.com/
● 御崎ガラス舎（ガラス作家の工房&ギャラリー）
https://glass-days.com/
● 赤穂緞通 六月（赤穂緞通作家の工房）
https://www.akodantsu-mutsuki.com/
● Co-Creation Space 赤穂サンクチュアリ（ギャラリー&カフェ&レンタルスペース）
http://ako-sanctuary.com/
● 桃井ミュージアム（雲火焼・赤穂緞通等のミュージアム）
https://momoi-museum.com/
※その他3所程度（調整中）
________________________________________
◇参加予定アーティスト
〇 池田 圭 Kei Ikeda
https://someteco.thebase.in/
〇 郡田 政之 Masayuki Koorida
http://koorida.com/
〇徳持 耕一郎 Koichiro Tokumochi
https://www.facebook.com/Ironsculpture/?locale=ja_JP
〇野村 佳代 Kayo Nomura
https://kayo-nomura.com/
〇原口 典之 Noriyuki Haraguchi
https://enkeikousha.com/a-collection/artists_haraguchi.html
〇 堀井 良助 Ryosuke Horii
https://www.instagram.com/ryosukehorii/
※その他3名程度（調整中）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330956&id=bodyimage1】
〇本イベントの見どころ
1. 海辺の街でアート散歩 瀬戸内の光と御崎海岸の絶景、そしてアーティストの工房やギャラリーが一同に美術館へ変貌。
2. 国内外の著名作家と地域の文化が共鳴 現代アートなどで活躍するアーティストと、赤穂緞通・ガラス工房・和紙灯り・雲火焼など地域の伝統アーティストが出会う。
3. 地域と観光をつなぐ体験型企画 参加型のワークショップやイベントなどの企画もあり、じっくり秋の赤穂を楽しめます。
________________________________________
開催の背景
赤穂御崎は、四季折々の自然美と文化資源に恵まれた地域です。赤穂アートプロジェクトでは、アートを媒介として地域の魅力を広く発信し、観光振興や交流人口の増加につなげることを目指しています。今後も、アートを通じた地域活性化の取り組みを継続し、赤穂御崎を訪れる方々に豊かな体験を提供してまいります。
________________________________________
≪団体概要≫
団体名：赤穂アートプロジェクト（設立：2024年）
活動内容： 赤穂アートプロジェクトは、兵庫県赤穂市・赤穂御崎エリアを拠点に、地域の自然・歴史・文化を活かしたアートイベントを企画・運営しています。アートを通じて地域の魅力を発信し、観光振興や交流人口の拡大、地域活性化に寄与することを目的としています。毎年開催する「赤穂御崎まちなかアート」をはじめ、地域と来訪者をつなぐ様々な文化活動を展開しています。
________________________________________
本件に関するお問い合わせ先
赤穂アートプロジェクト事務局
E-mail：akoartpjt@gmail.com
Instagram：https://www.instagram.com/ako_art_pjt/
note：https://note.com/todaigaoka
配信元企業：赤穂アートプロジェクト
________________________________________
