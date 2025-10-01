阿部興業、創業80周年を機に新CI発表「ABE」ロゴで世界へ挑戦
阿部興業株式会社（東京都新宿区、社長 阿部清光）は、創業80周年を迎える節目にあたり、企
業理念をより明確に表現する新CIを発表しました。
■ロゴデザインの刷新
2015年に創生した「A」ロゴは継続して使用しつつ、CI表記を「ABE KOGYO」から「ABE」へと
変更いたしました。
新たな書体は、木材で組まれたドアの骨組みを想起させるデザインとし、「木づかい」に込め
られた住まいへの気遣いや、環境への優しさ、親しみやすさを象徴しています。80周年を迎えた
感謝とともに、100年企業を目指し、世界に響くブランドを築くための意志を込めています。
■コーポレートカラー「ABEグラデーションブルー」
コーポレートカラーは、オリジナルなABEグラデーションブルーと致しました。
木製ドア・建具・造作家具のエキスパートとして、数えきれない実践を通じて培った「深い知
識」と「可能性を広げる技術力」を深くなるほど濃さを増す海（DEEP SEA）と、どこまでも可能
性が広がる空（INFINITY SKY）になぞらえています。
この深さと広さから、ABEは、日本に、そして世界に本物を届けて参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330954&id=bodyimage1】
阿部興業株式会社は、１９４５年の創業以来、創造的木製メーカーとして一貫した歴史を刻みな
がら、さまざまな品質・用途の製品の企画開発に挑戦し、製作から納品、施工、メンテナンスま
でワンストップでご利用いただけるよう、常に多様な取り組みを行っています。
そして、これからも木の特徴と利点を生かした、高品質かつ高機能な“木製ドア、木製建具、木
製家具を製作し、日本に、そして世界に本物を届ける”を実現して参ります。
社長メッセージ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330954&id=bodyimage2】
社長メッセージ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330954&id=bodyimage2】
