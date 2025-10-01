『ロードナイン：自分流MMORPG』新地域「バルバス」のアップデートを実施し、初のサーバー移転と公式生放送を予告！

Smilegate Holdings, Inc., Megaport Branch

■新地域 「バルバス」や四つ目の聖物 「魔力の嵐」を追加
■初のサーバー移転と新サーバー追加オープンを予告
■10月8日(水)には公式生放送を実施してロードマップを公開



スマイルゲートは、『ロードナイン：自分流MMORPG』 において、新地域 「バルバス」や、四つ目の聖物 「魔力の嵐」 をはじめとする新たな挑戦コンテンツを追加したことを10月1日(水)に発表しました。


また、今回のアップデートと同時に、初のサーバー移転、新サーバー追加オープンについての事前案内が行われました。


■サーバー移転システム実装！



『ロードナイン』では初のサーバー移転システムが実装されます。


同一ワールド内でキャラクターを一括で移転できる機能となっており、事前申請は10月10日(金)から行われ、移転実施は10月17日(金)から行われる予定となっています。


また、10月15日(水)には、新たにリカードサーバー「09」、「10」が追加され、様々なイベントを開催予定です。


■新規地域、新規ボス追加！

荒れ果てた海岸の断崖と骨の残骸が連なる緊迫感あふれる新地域「バルバス」が追加されます。


新地域「バルバス」では、強力な新ボス 「ベンジー」 が登場します。


討伐に成功すれば、レジェンド武器・防具、レジェンドアビリティ、装飾品強化石、匠昇格書などの豪華報酬を獲得できます。


■試練の塔拡張、新規衣装、新規乗り物追加！



「試練の塔」が100階から130階まで拡張されます。


拡張された「試練の塔」では、より過酷な試練へ挑戦しクリアすることで、祝福の聖杯、純粋な武器強化石、運命の装飾品錬成石などの様々なアイテムを手に入れることができます。


また、新規衣装「夢幻の幻影エリシアン」や、新規乗り物「暮れゆく木のジャスティス」 も追加されます。


■公式生放送実施予定！



10月8日(水)20:00より、公式生放送を実施予定です。


公式生放送では、サービス開始から約2か月間の振り返り、ユーザーアンケートで寄せられた質問への回答、そして下半期のロードマップ公開が行われる予定です。



『LORDNINE：自分流MMORPG』に関する情報は、公式コミュニティより確認可能です。



ゲーム情報


[ タイトル ] ロードナイン


[ ジャンル ] MMORPG


[ 対応OS ] PC / iOS / Android


[ 価格 ] 基本無料（アプリ内課金あり）


[ サービス開始日 ] 2025年7月31日



ウェブサイト情報


公式サイト


https://l9asia.onstove.com/


公式コミュニティ


https://page.onstove.com/l9asia/jp


公式X


https://x.com/LORD9_jp


公式YouTube


https://www.youtube.com/@LORDNINE_JP


スマイルゲート公式サイト


https://smilegate.com/jp/