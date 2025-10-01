美容室の清潔さについての消費者調査
【調査結果サマリー】- 美容室店内の清潔さが再来店意思に影響する95％
- 美容室店内の清潔さが次回予約の判断に影響する87％
- 美容室店内の清潔さで最も気になるのは「使用するタオルやケープの臭い・汚れ」35％、「鏡やセット面の汚れ」20％
お客さまの声を最先端の分析でファン増加につなげる企業、株式会社ファンくる（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口敬人）は、「ファンくる」会員を対象に、定期的に消費者の意識調査を実施しています。今回は美容室の清潔さについて、再来店意思への影響や、清潔さが最も気になる箇所などを「ファンくる」会員973名（男性197名、女性776名）に調査を実施しました。
美容室の店内の清潔さがサロンへの再来店意思に「非常に影響する」と回答した方は50％、「ある程度影響する」と回答した方は45％と、店内の清潔さは95％の方にとってリピートに影響するようです。その場で次回予約をするかどうかの判断にも「非常に影響する」方が42％、「ある程度影響する」方が45％と、次回予約をする上でも清潔さの影響は大きいようです。また、美容室店内の清潔さで最も気になることは「使用するタオルやケープの臭い・汚れ」が35％と最多で、次いで「鏡やセット面の汚れ」20％、「床に落ちている髪の毛」15％と続きました。
【調査結果】
本調査ではこれ以外に美容室での待ち時間についてなど全22問で回答を得ています。
【調査概要】
調査方法：インターネット調査
調査対象：一般消費者
回答者：「ファンくる」に登録している全国150万人のユーザー
回答者数：973名（男性197名、女性776名）
調査時期：2025年8月27日～9月15日
調査項目：美容室・整骨院の待ち時間・クレンリネスについての消費者調査
設問数：22
※グラフの構成比は小数点以下を四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合がございます。
