【四国電力】玉木宏さんが出演する新CM放送開始！

四国電力株式会社

四国電力株式会社（本社：香川県高松市）は、同社がコーポレートメッセージとして位置付けている「しあわせのチカラになりたい。」について、このメッセージの世界観をわかりやすくお伝えするとともに、さらなる浸透を図るため、俳優の玉木宏さんを起用した新CM「『しあわせのチカラになりたい。』あたりまえを支え続ける篇」を制作し、10月1日から四国エリアで放送を開始しました。

同社は、９月30日に公表した「よんでんグループ中期経営計画2030」においても、引き続きこの言葉をコーポレートメッセージとして掲げており、この言葉に込めた、

・サービスの先にある皆さまのことを思い浮かべながら取り組む姿勢

・地域の安心・未来を皆さまとともに支えていきたいという願い

をより分かりやすくお伝えするために、ブランドステートメント※も新たに策定しました。

※ブランドステートメント：企業やブランドが有する価値観等を、簡潔に明文化したもの。

また、これらに合わせてブランドサイトを新たに開設し、ここでは新CMをはじめ、「しあわせのチカラになりたい。」の想いを胸に取り組む従業員の姿を紹介しています。

同社では、今後も「しあわせのチカラになりたい。」や、新たに策定したブランドステートメントを積極的に発信していくほか、SNSを活用したキャンペーン等の実施も予定しています。

【玉木氏の出演する新CMはこちら】

しあわせのチカラになりたい。あたりまえを支え続ける篇

30秒ver：https://www.youtube-nocookie.com/embed/ndYIVUHQY_c?si=HKaA9_z7q0b8ZFM3

60秒ver：https://www.youtube-nocookie.com/embed/chdYKDHKfuQ?si=LndCpyPvlnc8rKuq

【ブランドサイトはこちら】

https://www.yonden.co.jp/lp/shiawase_no_chikara/index.html