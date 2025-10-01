こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【キル フェ ボン】＜新発売＞香ばしいアーモンド、ヘーゼルナッツ、黒豆を丸ごとチョコレートで包んだ人気商品！季節限定商品「Chocolat (ショコラ）」
贈り物にふさわしい“ギフトバッグ仕様”で新登場
2025年10月1日(水)より発売開始
キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、毎年人気の季節限定商品「Chocolat (ショコラ)」のパッケージを刷新し、従来の缶タイプから、手土産や贈り物に便利な“ギフトバッグ仕様”へとリニューアルいたしました。2025年10月1日(水)より、キル フェ ボン全12店舗およびWEBストアにて発売いたします。
今回のリニューアルでは、従来の缶から「持ち手付きギフトバッグ仕様」へと一新。アーモンド・ヘーゼルナッツ・黒豆、それぞれの花をモチーフにあしらったパッケージは、手に取った瞬間から華やかさを演出し、そのまま手土産としてお渡しいただけます。
中身はこれまで通り、「ショコラ」は、キャラメリゼした香ばしいアーモンドやヘーゼルナッツをチョコレートでくるみ、仕上げにココアやシュガーのパウダーをまぶしています。丸ごと入ったナッツのカリッとした食感に口どけの良いチョコレートの美味しさが絶妙にマッチした一品です。
また「丹波 焙煎 黒豆ショコラ」は、丁寧に焙煎された丹波黒大豆をクリーミーなホワイトチョコレートでつつみ、やさしい甘さの阿波和三盆糖やほろ苦い抹茶を仕上げにまぶしました。口の中いっぱいに香ばしい黒豆の風味が広がります。ほっと一息つくときのコーヒーや紅茶のお供に、贈り物にもぜひご利用ください。
～概要～
【 発売期間 】
2025年10月1日(水)より発売開始 ※無くなり次第終了
【 発売店舗 】
・キル フェ ボン全12店舗
・キル フェ ボンWEBストアhttps://quil-fait-bon.take-eats.jp/ec
【 公 式 HP 】
https://www.quil-fait-bon.com/
【 関連ページ】
https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2025_chocolat.php
～商品ラインナップ～
「アマンドショコラ ココア」
キャラメリゼした香ばしいアーモンドをスイートチョコでくるみ、仕上げにココアパウダーをまぶしました。丸ごと入ったナッツの食感がアクセントになった美味しいチョコレートです。
販売店舗 ： 全店舗・WEBストア
販売価格 ： 864円 (税込)
「アマンドショコラ シュガー」
キャラメリゼした香ばしいアーモンドをスイートチョコでくるみ、仕上げにシュガーパウダーをまぶしました。丸ごと入ったナッツの食感がアクセントになった美味しいチョコレートです。
販売店舗 ： 全店舗・WEBストア
販売価格 ： 864円 (税込)
「ヘーゼルショコラ ココア」
キャラメリゼした香ばしいヘーゼルナッツをスイートチョコでくるみ、仕上げにココアパウダーをまぶしました。丸ごと入ったナッツの食感がアクセントになった美味しいチョコレートです。
販売店舗 ： 全店舗・WEBストア
販売価格 ： 864円 (税込)
「ヘーゼルショコラ シュガー」
キャラメリゼした香ばしいヘーゼルナッツをスイートチョコでくるみ、仕上げにシュガーパウダーをまぶしました。丸ごと入ったナッツの食感がアクセントになった美味しいチョコレートです。
販売店舗 ： 全店舗・WEBストア
販売価格 ： 864円 (税込)
「丹波 焙煎黒豆ショコラ 和三盆」
焙煎した丹波黒大豆をホワイトチョコで包み、阿波和三盆糖をまぶしました。キャラメリゼした黒豆のカリッとした食感と和三盆糖のやさしい甘み、ゆっくりとけるホワイトチョコが一体となって口の中に広がります。
販売店舗 ： 全店舗・WEBストア
販売価格 ： 853円 (税込)
「丹波 焙煎黒豆ショコラ 抹茶」
焙煎した丹波黒大豆をホワイトチョコで包み、抹茶をまぶしました。キャラメリゼした黒豆のカリッとした食感とほろ苦い抹茶がホワイトチョコの甘みと一体となって口の中に広がります。
販売店舗 ： 全店舗・WEBストア
販売価格 ： 853円 (税込)
～キル フェ ボンについて～
「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。
店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。
本件に関するお問合わせ先
キルフェボン株式会社 広報担当 伊東・春山・川端
TEL：03-5875-0165 (平日9：00～18：00) FAX：03-6447-2071 E-mail：pr1@quil-fait-bon.com
関連リンク
キルフェボンオフィシャルサイト
https://www.quil-fait-bon.com/
Chocolatについて
https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2025_chocolat.php
WEBストア
https://quil-fait-bon.take-eats.jp/ec
