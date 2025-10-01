【キル フェ ボン】＜新発売＞香ばしいアーモンド、ヘーゼルナッツ、黒豆を丸ごとチョコレートで包んだ人気商品！季節限定商品「Chocolat (ショコラ）」





「丹波 焙煎黒豆ショコラ 抹茶」

焙煎した丹波黒大豆をホワイトチョコで包み、抹茶をまぶしました。キャラメリゼした黒豆のカリッとした食感とほろ苦い抹茶がホワイトチョコの甘みと一体となって口の中に広がります。

販売店舗 ： 全店舗・WEBストア

販売価格 ： 853円 (税込)



「丹波 焙煎黒豆ショコラ 和三盆」焙煎した丹波黒大豆をホワイトチョコで包み、阿波和三盆糖をまぶしました。キャラメリゼした黒豆のカリッとした食感と和三盆糖のやさしい甘み、ゆっくりとけるホワイトチョコが一体となって口の中に広がります。販売店舗 ： 全店舗・WEBストア販売価格 ： 853円 (税込)「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。