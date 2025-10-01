こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「重い障がいや症状があっても、最期まで住み慣れた場所で暮らしたい」ー 高まる在宅医療ニーズに応え、訪問看護のソフィアメディが4拠点同時にステーション開設、地域包括ケアシステムの強化を目指す。
ー 10月1日、北海道札幌市、東京都国分寺市、愛知県名古屋市、愛知県一宮市に同時開設 ー
CUCグループで訪問看護を軸に在宅医療サービスを提供するソフィアメディ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 綾）は、2025年10月1日に、新たに4つの訪問看護ステーションを同時開設しましたのでお知らせします。
これにより当社の事業所は全国105拠点となり、年間14,000名※を超えるお客様を支援する体制がさらに拡充されます。医療・介護需要が高まり続ける中、質の高い訪問看護サービスを各地域へ提供し、地域包括ケアシステムの構築に貢献してまいります。
※2024年度実績
■本格化する超高齢社会と在宅医療の重要性
団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年を迎え、国民の医療・介護需要は大きな転換期にあります。人生の最期まで住み慣れた場所での暮らしを支えるための「地域包括ケアシステム」の構築が急務とされており、その中核を担う在宅医療、とりわけ訪問看護への期待はますます高まっています。
当社は、サービスの受け皿となる質の高い訪問看護ステーションを全国に展開することで、この社会的ニーズに応えてまいります。
■年間14,000名以上の在宅療養者の医療ケアを行い、1,000名以上の方を最期のお看取りまで支える
当社は「英知を尽くして『生きる』を看る。」をミッションに掲げ、病気だけを看るのではなく、生活や人生、価値観を尊重し、その方らしい生き方をサポートすることを目指しています。年間1,000名※ を超える方々の人生の最終章に、ご自宅で寄り添う実績を重ねてまいりました。お客様とそのご家族が安心して毎日を過ごせるよう、質の高い訪問看護サービスを提供します。
※2024年度実績
＜ソフィアメディの訪問看護サービスの特徴＞
・24時間365日の安心体制と幅広い対応力
24時間365日体制を整備し、夜間・休日も含め、病状の急変や緊急時にも対応します。医療依存度の高い方（人工呼吸器管理など）はもちろん幅広いお客様に安心してご利用いただける体制を整えています。
・専門・認定看護師が多数在籍
専門看護師、認定看護師、特定行為研修修了の看護師など、高度な専門性を持つスタッフが揃っています。医療ケアの向上に加え、全国のスタッフに対する指導や相談、調整といった役割を担っています。
・精神・小児対応の実績豊富
精神・小児対応の経験豊富なスタッフが多数在籍。お客様とご家族様のお悩みに寄り添いながら支援しています。
■新設ステーション概要
開設日： 2025年10月1日（水）
営業時間：9:00～18:00 年中無休 24時間対応
ソフィアメディ訪問看護ステーション琴似
住所：〒063-0811 北海道札幌市西区琴似一条5-2-23 ラフィナート琴似1001
TEL：011-676-7338 / FAX：011-676-7339
訪問エリア：札幌市西区、中央区、北区北6条～北34条
ソフィアメディ訪問看護ステーション国分寺
住所：〒185-0002 東京都国分寺市東戸倉2丁目10番地20 ヒルズガーデン恋ヶ窪501号室
TEL：042-313-9986 / FAX：042-313-9987
訪問エリア：国分寺市、小平市（東部を除く）、小金井市（西部）、府中市北部
ソフィアメディ訪問看護ステーション守山
住所：〒463-0013 愛知県名古屋市守山区小幡中3-2-5 GIMUCO A号室
TEL：052-739-7677 / FAX：052-739-7678
訪問エリア：守山区、北区、千種区、名東区、春日井市、尾張旭市
ソフィアメディ訪問看護ステーション一宮
住所：〒491-0904 愛知県一宮市神山3丁目3番9号
TEL：0586-85-5065 / FAX：0586-85-5066
訪問エリア：一宮市、稲沢市、岩倉市、江南市
その他の展開地域はこちら
(https://www.sophiamedi.co.jp/station/ )
■ソフィアメディ株式会社について
設立： 2002年8月8日
代表者： 代表取締役社長 伊藤 綾
資本金：128百万円（資本準備金含む）
本社所在地：東京都港区芝浦3丁目1－1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN
事業内容： 指定訪問看護ステーションの運営、リハビリ重視型デイサービスの運営、居宅介護支援事業所の運営など
URL： https://www.sophiamedi.co.jp/
■CUCグループについて
株式会社シーユーシーと国内連結子会社17社、海外連結子会社25社からなるグループ企業です（2025年3月末時点）。「医療という希望を創る。」を使命に掲げ、さまざまな医療課題の解決に向けて、国内外の医療機関の支援やホスピス・居宅訪問看護など多角的な事業を展開しています。
株式会社シーユーシー
設立 ：2014年8月8日
代表者 ：代表取締役 茺口 慶太
上場市場 ：東京証券取引所 グロース市場（証券コード 9158）
資本金 ：7,669百万円
本社所在地 ：東京都港区芝浦3丁目1－1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 15F
主な事業内容 ：医療機関向け経営支援事業
URL ：https://www.cuc-jpn.com
本件に関するお問合わせ先
【本件のお問い合わせ・取材申し込み先】
ソフィアメディ株式会社 広報担当 山本
メール：pr@ml.sophiamedi.co.jp
