アジアンウエイ株式会社（本社：東京都江東区、以下「アジアンウエイ」）は、2025年10月1日付で古賀ホールディングス株式会社（以下「古賀HD」）のグループに参画しました。

今回の参画にあたり「トラック流通センター」など、既存サービスは変わらず継続しながら、75年続く古賀グループの資金力・500社を超える顧客基盤を活かし、在庫拡充、マッチング精度向上、アフターサービス拡充などサービス価値のさらなる向上に取り組んでまいります。

古賀HDは、祖業である鉄鋼流通事業とその周辺産業への投資を通じて「日本のサプライチェーンを革新する」ことを長期ビジョンに掲げ、現場課題の解決に取り組んでいます。アジアンウエイは今回のグループ参画を契機に、中古トラック市場における供給偏在の解消と調達スピード向上を加速し、需要を途切れさせないサプライチェーンの実現に貢献してまいります。

本件の詳細は、古賀HDのニュースリリースをご覧ください

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000169886.html

【古賀ホールディングスについて】

古賀ホールディングス株式会社は、鉄鋼流通事業をはじめとする複数の事業会社を統括し、投資・経営支援を通じてグループ全体の成長を推進しています。「日本のサプライチェーンを革新する」を長期ビジョンに掲げ、流通・物流をはじめとした周辺産業への取り組みを通じて、持続可能で強靭な供給網の構築を目指しています。

＜会社概要＞

古賀ホールディングス株式会社

所在地：東京都中央区日本橋小伝馬町7番2号

代表者：代表取締役CEO 古畑 輝英

事業内容：経営コンサルティング・投資・事業会社管理

グループ企業：古賀オール株式会社、古賀ロジスティクス株式会社、アジアンウエイ株式会社

Web：https://koga-hd.co.jp/