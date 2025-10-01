身寄りなき死、遺品部屋や財産放棄の孤独死問題の新たな対策 賃貸借契約書に死後事務委任契約
2025年 10月吉日
一般社団法人 全日本花輪式完全消臭連盟
遺品部屋・孤独死・ゴミ屋敷・多頭飼育問題に新たな解決策
「死後事務委任」と「賃貸借契約特約」を組み合わせ、オーナー・管理会社・遺族に代わり物件を引渡し孤独死やゴミ屋敷、多頭飼育といった社会問題が急増するなか、
一般社団法人全日本花輪式完全消臭連盟（所在地：青森県青森市中央1丁目30番3号、代表理
事：花輪 隆俊）は、「死後事務委任契約」と「賃貸借契約の特約」を組み合わせた新たな仕組みを導入しました。 これにより、入居者の死後における物件の原状回復から完全消臭、引渡しまでを当法人が一括して担い、 オーナー・管理会社・遺族の負担を大幅に軽減します。
【背景】
・日本では高齢単身世帯が増加し、孤独死は年間約3万人規模と推計されています。
・遺品整理や原状回復に要する費用・時間は大家や管理会社の大きな負担となっています。
・相続人不明や対応遅延により、物件の滞納・空室化が深刻化しています。
【特徴】
完全消臭技術を駆使し、孤独死現場やゴミ屋敷の再利用を可能に。
死後事務委任契約の受託者として、入居者死亡後の法的・実務的手続きを代行。
オーナー・管理会社・遺族への安心提供：契約特約により、スムーズな物件引渡しを実現。
【社会的意義】
・遺品部屋・孤独死問題に対する新しい社会モデルを提示。
・福祉・不動産・法律を横断する実務的な解決策。
・全国的に増加する空き家・ゴミ屋敷問題の抑制につながる。
【今後の展望】
本仕組みを全国に展開し、自治体や不動産業界、福祉団体との連携を進めることで、地域社会の安心安全な住環境づくりに貢献してまいります。
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人 全日本花輪式完全消臭連盟
住所：〒038-0003 青森県青森市中央1丁目30番3号
電話：017-752-1505
E-mail： zenkaren@tp-moco.com
Web： https://zenkaren.jp
【団体概要】
名称：一般社団法人 全日本花輪式完全消臭連盟設立：2024年3月15日
事業内容：孤独死・遺品整理・ゴミ屋敷・多頭飼育現場の完全消臭、死後事務委任の受託、賃貸物件の原状回復支援
理念：誰もが安心して暮らせる住環境を守ることを使命としています。