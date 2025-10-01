東海地区初のブティックがジェイアール名古屋タカシマヤに11月新規オープン！世界最古のラグジュアリーレザーグッズメゾン〈デルヴォー〉
株式会社 ジェイアール東海高島屋
【新規オープン(東海地区初出店）】〈デルヴォー〉11月14日（金）オープン
※画像はイメージです。
【リニューアルオープン】〈プラダ〉11月21日（金）オープン
※画像はイメージです。
※ジェイアール名古屋タカシマヤ 2階 インターナショナル ブティックス
【2階】東海地区初出店ブランド＆リニューアルブランドが11月にオープン
ジェイアール名古屋タカシマヤは、東海地区初出店となる新規ブランド〈デルヴォー〉の導入と、既存ブランド〈プラダ〉のリニューアルを行い、2階のフロアの装いをより一層ラグジュアリーな空間へと進化させてまいります。
※画像はイメージです。
東海地区では初となる、世界最古のラグジュアリーレザーグッズメゾン〈デルヴォー〉のブティックがジェイアール名古屋タカシマヤ2階にオープンいたします。
メゾンを象徴するアイコニックなハンドバッグ「ブリヨン」をはじめ、伝統と革新が融合したタイムレスなコレクションを展開。職人技が息づく美しいフォルムと、現代的な感性が調和したアイテムの数々が揃います。
空間デザインには、メゾンのエレガンスとクラフツマンシップを反映した洗練されたインテリアを採用し、訪れるすべての方に〈デルヴォー〉の世界観を体感いただける特別な空間となっております。
※画像はイメージです。
最新デザインの内装を取り入れた、モダンで魅力的な空間へ新たにリニューアルオープンいたします。
当社における〈プラダ〉のリニューアルは9年ぶり。ブランドの世界観を体現する最新の内装とともに、モダンで魅力的な空間へと刷新された店舗では、ウィメンズの最新コレクションを通じて、上質なひとときをお届けします。
店内マップ
※ジェイアール名古屋タカシマヤ 2階 インターナショナル ブティックス