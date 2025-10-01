「ReFa AILE BRUSH(リファエールブラシ)」「ReFa HEART BRUSH mini(リファハートブラシミニ)」に新カラー登場　”シルバースカイ”MTG Amazon公式ストア限定発売

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』は、2025年10月8日(水)にReFa AILE BRUSH(リファエールブラシ)とReFa HEART BRUSH mini(リファハートブラシミニ)から新カラー”シルバースカイ”を発売いたします。

シルバースカイは「寒色のカラーラインナップが欲しい」というお客様の声にお応えし、2025年2月にReFa HEART BRUSH(リファハートブラシ)から発売後、多くのお客様よりご好評いただいてまいりました。

この度、ReFa AILE BRUSHとReFa HEART BRUSH miniにもシルバースカイを追加することで、さらにお気に入りのカラーを選ぶ楽しみ、使う楽しみを提供します。

『ReFa』ヘアブラシシリーズは今後もお客様の声をもとにラインナップ展開を加速させ、ReFaならではの革新的なプロダクトを開発してまいります。

■ 商品概要

ReFa AILE BRUSH（リファエールブラシ)

ワンストロークで、ツヤメイク。 髪、一気にまとまる。

カラー：Silver Sky（シルバースカイ）

価格：4,180円（税込）

発売日：2025年10月8日(水)

販売：MTG Amazon公式ストアで限定発売。

ReFa HEART BRUSH mini（リファハートブラシミニ)

きゅっと握れるハートで、どこでもツヤメイク。

カラー：Silver Sky（シルバースカイ）

価格：3,300円（税込）

発売日：2025年10月8日(水)

販売：MTG Amazon公式ストアで限定発売。

■ReFaブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜ReFaブランドサイト＞

https://www.refa.net/

■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/