nanoforest(R) 腕時計用バンドへの採用のお知らせ

当社のセルロースナノファイバー「商品名 nanoforest(R)」（以下CNF）が、カシオ計算機株式会社（以下カシオ）のアウトドアウォッチ「PRO TREK(R)（プロトレック）」のデュラソフトバンドに採用されたことをお知らせいたします。

カシオは、時計・電卓・電子辞書・電子文具・電子楽器などを製造販売する国内電機メーカーで、「G-SHOCK(R)」や「PRO TREK(R)」といった日本を代表するウォッチブランドを展開しています。アウトドアギアとして人気を誇る「PRO TREK(R)」は、1995 年の発売開始から今年で30 周年を迎えるロングセラー商品です。当社とカシオは数年前より、環境負荷低減への取り組みとしてCNFの利用検討を進め、この度「PRO TREK(R)」の新作モデル (PRW-B1000；2025 年10 月販売予定)のバンドに採用されることが決まりました。

「PRO TREK(R)」PRW-B1000/ブラウン「PRO TREK(R)」PRW-B1000/ブラック

＊「PRO TREK(R)」はカシオ計算機株式会社の登録商標です。

CNFは、持続可能な社会の実現に貢献できる軽量・高強度なグリーンマテリアル素材として様々な分

野での利活用が検討されています。当社のCNFは、薬品を用いないナノ微細化法（水中対向衝突法）を

採用していることに加え、他社にはない「国産竹」を原料に用いることができるといった特徴があり、水分散CNF「nanoforest(R)-S」と粉末状CNF「nanoforest(R)-PDP」を取り揃え、用途に応じて様々な要望にお応えできる体制をとっています。

今回採用されたCNF は樹脂・ゴムに分散させやすい粉末状CNF「nanoforest(R)-PDP」をゴム素材に練

り込んだ製品を腕時計のバンド用にカスタマイズしたもので、両社で試行錯誤を重ね、着用時のフィット感を重視させながらも強度UPを実現させ、採用へ至りました。

水分散CNF「nanoforest(R)-S」粉末状CNF「nanoforest(R)-PDP」

当社では、再生可能資源から製造されるCNFの実用化を推進し、気候変動への対応や資源循環の推進、

脱炭素社会の実現といったグローバル課題の解決に向けた取り組みを今後も進めて参ります。

〈お問い合わせ先〉

中越パルプ工業株式会社

開発本部 開発部

富山県高岡市米島２８２

TEL. ０７６６-２６-２４７２

問合せフォーム http://www.chuetsu-pulp.co.jp/cellulose/1778

カシオ計算機株式会社

カシオ計算機 お客様相談室

TEL. ０１２０-０８８９２５（時計専用）

当社セルロースナノファイバー「nanoforest(R)」ロゴ