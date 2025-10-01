【登壇告知】株式会社ヒトココが「RAMEN TECH 2025」WeWork サイドイベント「U25 We JUMP START!!

株式会社ヒトココ

福岡発・国際ビジネスマッチングイベント「RAMEN TECH 2025」開催期間において、WeWork Japanが 「WeWork 天神ブリッククロス」拠点でサイドイベントを開催し、グローバルなコミュニティによるオープンイノベーションの最前線を共有します。

株式会社ヒトココ（本社：福岡市、代表取締役：山野成範）は、2025年10月8日（水）開催の、元プロ野球選手であり現在は様々な事業を展開する斎藤佑樹氏が登壇する「RAMEN TECH 2025」WeWork サイドイベント「U25 We JUMP START!! ～キャリアと企業の一歩目 with 斎藤佑樹さん～」に登壇いたします。

本イベントは、グローバルに展開するフレキシブルオフィス WeWork の新しい福岡市拠点「WeWork 天神ブリッククロス」14階にて開催されます。WeWork は世界中のスタートアップやクリエイターが集い、新しい価値を生み出すグローバルコミュニティとして知られており、その特性は本イベントの趣旨とも高い親和性を持っています。

株式会社ヒトココは、海外の日本食レストランに料理人を紹介する「ジャパレスリクルート」や、大学野球選手など野球人材のキャリアを支援する「球人リクルート」を展開する会社です。

世界の日本食市場を舞台にした人材マッチング、そしてスポーツを通じたキャリア形成の可能性を広げる事業を推進しています。

スタートアップ、支援機関、事業会社の皆さまにとって、世界とつながる WeWork ならではの空気感の中で、協業や事業拡大のヒントを得られる貴重な機会となるでしょう。

