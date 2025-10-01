レシート事業の更なる成長に向け、資金調達を実施。株式会社ギフティとの協業により事業拡大を加速

WED株式会社

WED株式会社（本社：東京都、代表取締役：新井俊樹、以下「当社」）は、株式会社ギフティ（本社：東京都、代表取締役：太田 睦、鈴木達哉、以下「ギフティ」）およびDawn Capitalを引受先とし、資金調達を実施しました。本調達により、プロダクト開発および営業基盤のさらなる強化を推進してまいります。

本資金調達の背景と目的

当社は新たな経営体制のもとで事業キャッシュフローの健全化を着実に進め、安定した運営基盤の実現に取り組んでまいりました。こうした取り組みを背景に、次の成長ステージへの本格的な事業拡大を目的として、今回の資金調達を実施いたしました。

これまで培ってきた技術・顧客基盤を最大限活用し、高い成長ポテンシャルを有する「レシート事業」としての軸足を確立することで、事業の成長をさらに加速し、生活者と企業の双方に新しい価値を創出いたします。

流通を横断するレシートデータは、企業のマーケティングや商品開発に革新をもたらす大きな可能性を秘めております。この可能性を最大限に引き出すことで、私たちは「お金を使うたび、わくわくする世界」の実現を目指してまいります。

また、今回の資金調達により、積極的な採用活動を展開し、プロダクトの機能拡張およびUI/UXの改善、データソリューションの拡充への取り組みを推進いたします。

WED株式会社採用サイト：https://wed.company/recruit

ギフティとの協業

ギフティは、eギフトプラットフォーム事業を展開しており、主力サービスである法人・自治体を対象とした「giftee for Buiness」において、販促・マーケティング領域で強い流通基盤を有しています。今後は、当社のレシート事業・技術とギフティのプロダクトおよびビジネススキームを深く連携させることで、成長市場を共に切り拓いてまいります。

両社の協業により、企業にとっては成果に直結するより高度なマーケティング活動を、生活者にとっては、より身近で魅力的な購買体験を実現してまいります。

コメント

■WED株式会社 代表取締役 新井俊樹

このたび、当社の現状と未来をご評価いただき、ギフティ様およびDawn Capital様からご支援を賜りましたことを心より感謝しております。

今回の資金調達は、これまで私たちを支え、共に歩んでくださった皆様の信頼があったからこそ実現したものです。今回の調達を契機に、レシートという生活に密着したデータを活用し、生活者と企業の双方に革新的な価値を提供する事業を、より一層力強く推進してまいります。 「お金を使うたび、わくわくする世界」の実現に向けて、さらに「あたり前を超える」成長を目指してまいります。

■株式会社ギフティ 代表取締役 鈴木達哉

WED社は早くからレシート・購買データの可能性に着目し、『ONE』をはじめとするサービスを通じて、生活者と企業をつなぐ新しいマーケティング活動や、住民と行政をつなぐ市民サービスの高度化に取り組んできました。

新たな経営体制のもとで安定した基盤を築きながら、新規事業にも挑戦を重ねるWED社が、これからさらに大きく飛躍していくと確信しています。ギフティとしても今回の協業を通じて、社会全体に根差した価値を共に創造してまいります。

会社概要

■WED株式会社

代表者：代表取締役 新井俊樹

設立：2016年

所在地：東京都渋谷区

事業内容：レシート事業を中心としたデータ活用型マーケティングサービスの提供

企業ビジョン：「お金を使うたび、わくわくする世界へ」

URL：https://wed.company

■株式会社ギフティ

代表者：代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

設立：2010年

所在地：東京都品川区

事業内容：eギフトプラットフォーム事業

企業ビジョン：「eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する」

URL：https://giftee.co.jp