『広報AI』に「調査データ分析機能」を10月1日より追加！ Excelデータをアップロードするだけで分析・グラフ生成まで10分で完了

メタリアル・グループの株式会社ロゼッタ（本社：東京都千代田区、代表取締役：五石 順一）が提供する、メディアに掲載されやすいプレスリリースを生成・採点可能なAIエージェント搭載『広報AI』に、2025年10月1日（水）、新たに「調査データ分析機能」を追加しました。

本機能により、ユーザーはアンケートや調査結果のExcelファイルをアップロードするだけで、データの可視化、インサイトの抽出、調査リリース作成用の素材生成をワンストップで行うことが可能となり、調査リリース作成業務を大幅に効率化できます。

また、プレスリリース生成機能についても、「調査・研究」「提携・アライアンス」に関するプレスリリース生成に対応できるようになりました。

『広報AI』ページ https://www.kohoai.com(https://www.kohoai.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=release) （無料トライアル実施中）

■調査リリース作成の課題をAIで解決

アンケート調査などを実施した後、結果からプレスリリースの構成やグラフを組み立てる作業は、多くの広報担当者にとって最も時間がかかる工程の一つです。また、一般的な生成AIツールで時間短縮したいと考えても、どの分析手順を指示すればよいか分からず、結果として十分な分析が行えません。

このたび『広報AI』に追加した「調査データ分析機能」は、複雑な分析ステップを内部でプロンプト処理しているため、ユーザーが調査で収集されたそのままのローデータをアップロードするだけで、３つの観点で分析結果（グラフや解説）が出力され、簡単に調査リリースの作成準備をすることができます。

また、プレスリリース生成機能にも「調査・研究」「提携・アライアンス」カテゴリを追加。「調査データ分析機能」で生成されたサマリ文書や、提携に関する概要を生成機能に入力するだけで、「調査・研究」「提携・アライアンス」に関するプレスリリースの初稿を生成できるようになりました。

『広報AI』は今後もユーザーの現場ニーズをもとに機能強化を続け、忙しい広報担当者の業務効率化と質の向上を支援してまいります。

【調査データ分析機能の主な特徴】

１. インサイト抽出

分析の目的や注目してほしい観点を指示するだけで、AIが自動でデータを分析。グラフと解説を3パターン生成し、調査リリースの切り口を提示します。グラフや解説はWordファイルでダウンロードできます。

２. 調査リリース作成補助

抽出した分析結果をもとに、調査リリース初稿作成用のサマリ文章を自動生成。広報AIのプレスリリース生成機能にコピー&ペーストするだけで、すぐに調査リリースの初稿作成が可能です。

３. インタラクティブ表示

生成されたグラフはUI上で閲覧可能。カーソル操作やグラフ内の凡例選択によりグラフを動的に変更させることができ、データ理解をサポートします。

▶︎2分でわかる分析機能に関する動画はこちらをご覧ください。https://youtu.be/raGiYx9q_co

■忙しい広報担当者のための頼れる相棒『広報AI』とは？

『広報AI』は、現場の広報担当者の声をもとに開発され、プレスリリース採点機能と生成機能を備えています。採点機能は、特許取得技術でプレスリリースの内容からメディア掲載の可能性をスコア化し、プレスリリースの質を高めることができます。生成機能は、簡単な概要文を入力するだけで、豊かな表現力と訴求力のあるタイトルや本文を自動生成。初稿作成の手間を大幅に削減します。

■『広報AI』利用方法

PCやスマートフォンのWebブラウザからご利用いただけます。

1. 広報AI特設サイト（https://www.kohoai.com(https://www.kohoai.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=release)）から新規登録（無料トライアルあり）

2. プレスリリースの採点・生成・分析機能の利用

※法人プランご希望の方はお問い合わせください。https://www.kohoai.com/#contact(https://www.kohoai.com/#contact?utm_source=prtimes&utm_medium=release)

■本件に関するお問い合わせ

メタリアル・グループは、高い技術力を活かして一般的なAIとは差別化を図った業界特化型AIの開発を推進し、幅広い分野への展開を目指します。プレスリリース生成やAIの個別開発にご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。

・広報AI特設サイト：https://www.kohoai.com(https://www.kohoai.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=release)

・AI個別開発のお問い合わせ先：contact@metareal.jp

■メタリアル・グループについて

「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」を企業ミッションとし、翻訳市場において国内市場シェアNo.1に位置している。(出典：ITR「ITR Market View：対話型AI・機械学習プラットフォーム市場2024」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア(2024年度予測))

法務・医薬・金融・化学・IT・機械・電気電子など、2,000分野に対応。顧客ごとの課題解決・未来創造を目的とした完全カスタマイズAI開発サービスを提供している。

AI開発実績：翻訳AI、四季報AI、広報AI、製薬会社向けAI、ゲームローカライズAI等

社名： 株式会社メタリアル

URL： https://www.metareal.jp/(https://www.metareal.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_utm_campaign=255)

所在地： 東京都千代田区神田神保町3-7-1ニュー九段ビル

代表者： 代表取締役 五石 順一

設立： 2004年2月

事業内容： 業種特化の専門文書AIの企画・開発・運営

お問合せ先： pr@metareal.jp

■株式会社ロゼッタについて

国内最大のAI翻訳リーディングカンパニーとして培った6,000社以上の顧客基盤と技術力を基に、製薬・製造・法務・特許・金融等の各業界に特化した専門文書作成に貢献するAIサービスを提供している。

主力サービス：専門用語に強い高精度AI翻訳「T-4OO」

（特徴）

1. 生成AI×専門翻訳を実現。常に進化する翻訳プラットフォーム

2. 精度95％を誇る超高精度の自動翻訳

3. 専門2,000分野・100言語をカバー

4. 国内サーバーによる最高水準のセキュリティ

5. スキャン画像PDFも丸ごと翻訳

6. 個社の社内用語を自動で翻訳結果に反映

その他に、製薬業向け生成AIソリューション「ラクヤクAI」、議事録＆翻訳AIツール「オンヤク」などのサービスを提供。

社名： 株式会社ロゼッタ

URL： https://www.rozetta.jp/

代表者： 代表取締役 五石 順一

事業内容： AI翻訳および専門文書AIの開発・運営