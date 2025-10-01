ブリヂストン物流（株）の株式取得完了のお知らせ － 10 月１日付でブリヂストン物流がＳＢＳグループ入りしました －
ＳＢＳホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鎌田正彦、以
下「ＳＢＳホールディングス」）は、2025 年 10 月１日付で、株式会社ブリヂストンの
100％子会社であるブリヂストン物流株式会社（代表取締役社長：三好由浩、以下「ブリヂ
ストン物流」）の普通株式 66.6％の取得を完了したことをお知らせいたします。これに伴
い、ブリヂストン物流は新たに総合物流企業・ＳＢＳグループの一員に加わりました。
◆
ブリヂストン物流は 1995 年７月に設立されて以降、ブリヂストングループ唯一の物流専
門会社として、タイヤ物流を柱として培ってきた現場ノウハウや技術、またブリヂストング
ループとしてのブランド力、ネットワーク力を活かし、変化する物流環境に最適なソリュー
ションを提供しています。
また、ＳＢＳグループは総合物流事業グループとして、事業規模と事業領域の拡充、さら
には優秀な人材等を確保する手段として、Ｍ＆Ａを重要な成長戦略の一つとして位置付けて
います。このたび、ブリヂストン物流がＳＢＳグループ入りすることにより、同社がブリヂ
ストングループおよびその主要取引先との良好な関係を維持しつつ、当社グループが保有す
るインフラ・ノウハウの共有、物流業務における協業とシナジー追求によって、より付加価
値の高い総合的な物流サービスを提供できる体制を整えてまいります。
ＳＢＳホールディングス代表取締役社長・ＳＢＳグループ代表の鎌田正彦は次のようにコ
メントしました。
「自動車関連の分野を強化したいＳＢＳグループにとって、タイヤ物流でトップクラスの競
争力を持つブリヂストン物流がグループに加わったことは大きな意味を持ちます。わが国を
代表するナショナルブランドであるブリヂストングループで培ったノウハウや技術、また先
進的なカルチャーが当社グループに新たな風を吹き込んでくれることを期待します」
なお、これまでにＳＢＳグループ入りした各社と同様に、ブリヂストン物流においても現
在の社長が留任し、事業運営の継続性を保ちながらグループ内での一体化を図ってまいりま
す。また、ブリヂストン物流の社名に関しては、当面は現行の社名を継続しながら、将来的
に新社名への変更を検討いたします。
以 上
（ご参考：ブリヂストン物流株式会社の概要）
名称 ブリヂストン物流株式会社
所在地 東京都小平市小川東町３-１-１ B-Trinity ビル６階
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 三好 由浩
事業内容 貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、倉庫業、通関業
など
資本金 400 百万円
設立年月日 1995 年７月１日
株主構成 ＳＢＳホールディングス株式会社 66.6%
株式会社ブリヂストン 33.4%
＜ＳＢＳグループ概要＞
持株会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（ＳＢＳグループ持株会社）
設 立：1987 年 12 月
代 表 者：代表取締役社長 鎌田 正彦
上 場：東京証券取引所プライム市場（証券コード：2384）
本社住所：東京都新宿区西新宿８丁目 17 番１号 住友不動産新宿グランドタワー25 階
資 本 金：39 億円
売 上 高：4,481 億円（連結、2024 年 12 月期）
従業員数：23,513 名（うち正社員 10,712 名、連結）
事業内容：ＳＢＳグループは、1987 年の創業以来、物流ならびに物流に付帯するサービス
を充実させ、ワンストップの物流サービスをご提供することで、お客様の利益
創造に貢献してまいりました。グループ内には、食品から超重量物までさまざ
まな商品を扱う企業群、路線、区域、即日配送まで多様な配送形態にお応えで
きる企業群、そして、物流施設開発、環境物流などの専門的な企業群を有して
います。
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.sbs-group.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳホールディングス株式会社 ＩＲ・広報部
e-mail：contact11@sbs-group.co.jp
※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますすの
で、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
