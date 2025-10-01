JR名古屋駅地下 ファッションワンに『ジェイアール名古屋タカシマヤ ワインメゾン』がオープン

名古屋ステーション開発株式会社

名古屋ステーション開発株式会社では、JR名古屋駅店舗のリニューアルを進めております。

この度、JR名古屋駅地下「ファッションワン」に株式会社ジェイアール東海高島屋が運営する『ジェイアール名古屋タカシマヤ ワインメゾン』がオープンしますので、お知らせします。

◇概要

エリア名称：『ジェイアール名古屋タカシマヤ ワインメゾン』

特 徴：〇すべてのワイン好きの探求心を満たす！日本最大級の品揃えを実現

常時約1万5,000本（在庫含む）を取り揃えます

〇カーヴをイメージした没入空間での特別なショッピング体験

地下のワインカーヴを再現した空間デザインで選ぶ楽しさを演出します

〇温度管理にこだわり、高品質なワインをお届け

温度管理を徹底し高品質なワインの提供にこだわります

〇ワインを最大限お楽しみいただくための、ワイン有資格者によるパーソナルな接客

ソムリエをはじめワインに精通したプロの販売員を売場に配置します

〇お酒を飲む「楽しさ」を創出するバーカウンター

グラス単位で飲めるバーカウンターを3か所設置します

開 業 日 時：11月24日（月・祝）10：00

営 業 時 間：10：00～20：00

出 店 場 所：JR名古屋駅地下「ファッションワン」

◇イメージ図

エリア入口売場

ワイン愛好家からワインの楽しみをこれから見つけたい方まで、すべてのお客さまにご利用いただける売場を目指しております。ぜひお立ち寄りください。

