オークネット　中古車オークションプラットフォームをリニューアル～仕入業務の効率化と利便性の向上を実現～

循環型マーケットデザインの株式会社オークネット（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：藤崎 慎一郎、以下：オークネット）は、オークネットが運営する中古車オークションプラットフォーム「オークネオステーションハイパー」をリニューアルし、2025年10月1日に「AUCNET CARS（オークネット カーズ）」を公開いたしました。

https://aucnetcars.com/

■「オークネオステーションハイパー」リニューアルの背景

オークネットは、1985年に世界初のリアルタイム中古車オークションを開始、中古デジタル機器、中古バイク、ブランド品など、多種多様な領域へと拡張し、二次流通の専門ノウハウや流通ネットワークづくりを推進してまいりました。

オークネットが2010年にサービスを開始した「オークネオステーションハイパー」は、全国113 ※1 の提携会場・年間500万台以上の中古車オークションにアクセス可能な、仕入から販売まで中古車ビジネスにおける効率性や利便性を徹底追求したBtoB中古車オークションのプラットフォームです。長年にわたり多くのお客様にご利用いただいてきましたが、昨今の中古車需要のトレンドの変化や、お客様のニーズに対応すべく、より効率的でより安定的な取引環境を提供するため、この度のリニューアルに至りました。

※1：2025年6月時点自社調べ

■新プラットフォーム「AUCNET CARS」の概要

１. 利便性の向上

・UIを刷新し、よりシンプルで分かりやすいデザインに

・中古車仕入れ業務の導線に合わせてサービスメニューを設計

・検討、入札、商談、落札、各フェーズの車両をリストで管理

２. ビジネスチャンスを最大化

・仕入れ候補の車両の情報共有が可能（同じ契約IDで共有）

・新たなスマホアプリと連動。購入接点を増やし、車両の買い逃しを防止

アプリのダウンロードはこちら

３. 仕入業務の効率性を重視

・複数台の仕入をサポート。「一括入札」機能を新開発

・落札後の輸送手配や入金状況の確認、必要書類のステータスをまとめて管理

・車両取引計算書の項目や金額、入金期日を集約して表示

■「AUCNET CARS」の開発について

「AUCNET CARS」は一部の機能ごとに開発を進めながら、お客様のご要望に素早く対応できるアジャイル形式を採用しております。今回「買い（仕入れ）」機能のリリースを皮切りに、今後も機能改善を継続してまいります。

「売り」機能は2026年以降の導入を予定しております。

オークネットは今後も流通プラットフォームを活用したワンストップサービスを提供し、中古車業界へ新たなサービス提供を目指してまいります。

【オークネット会社概要】

社名：株式会社オークネット

本社：東京都港区北青山二丁目5番8号 青山OMスクエア (〒107‐8349)

代表者：代表取締役社長CEO 藤崎 慎一郎

創業年月日：1985年6月29日

資本金：1,807百万円 （2024年12月31日現在）

連結売上高：55,910百万円（2024年12月期）

連結従業員数：1,060名（2024年12月31日現在）

事業内容：循環型マーケットデザインカンパニー。中古車、中古デジタル機器、ブランド品、花き、中古バイク、中古医療機器などのオンラインオークション、および流通に付随するサービスを提供。

株式：東証プライム（証券コード：3964）

URL：https://www.aucnet.co.jp/(https://www.aucnet.co.jp/)

