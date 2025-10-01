TOKYO MX『おはリナ』で紹介 ─ 世界基準の技術『メディカルブローメソッド』

一般社団法人山崎記念

8月21日に放送されたTOKYO MXの朝番組『おはリナ』にて、医療アートメイク専門クリニック「メディカルブロー」が取材・紹介されました。

番組では、累計23万件を超える施術実績を背景に確立された独自の理論『メディカルブローメソッド』により、世界大会4連覇チャンピオンを輩出するメディカルブローが、医療アートメイクの最前線として紹介されました。

放送内容の概要

出演：世界大会4連覇チャンピオン 石橋（メディカルブロー銀座院/横浜院）

内容：

メディカルブローの特徴

Founder & CEO 山崎哲之 コメント

- 「アートメイクとは？」- 技術に対するこだわり、実績- どのような方におすすめか- 累計23万件を超える症例実績（2025年現在）- 2025年国内／国際アートメイクコンテストにて「6大会グランプリ」「6部門制覇」「12冠達成」- 独自の『メディカルブローメソッド』 黄金比 × 骨格構造 × 顔面解剖学を組み合わせ、誰もが自然で再現性のある仕上がりを実現

このたび、TOKYO MX『おはリナ』にて当院をご紹介いただけたことを大変光栄に思います。

累計23万件を超える症例の中で培った経験と、世界に認められた『メディカルブローメソッド』を通じて、日本国内のアートメイクのさらなる発展へと貢献を続けてまいります。

今後の展開

出演した石橋を含め、メディカルブローより3名が日本代表として下記世界大会へ挑戦いたします。

BROWISTA WORLD CHAMPIONSHIP 2025（オランダ・ロッテルダム）：石橋・田畑が日本代表

WULOP FINAL WORLD CHAMPIONSHIP 2025（トルコ・アンタルヤ）：田畑・真鍋が日本代表、石橋はタイ代表

さらに、

2025年10月21日 台湾「第29回 APHCA Olympic International Championship」

2025年11月3日 日本・東京「第5回 医療アートメイクコンテストジャパン」

2025年11月21・22日 中国・広州「第9回 Global Beauty Industry Competition」

2025年12月1日 中国・広州「The 7th Worldwide PMU Festival」

を含む 年内残り6大会 への出場を予定しています。

日本発の繊細なアートメイク技術を世界に示し、“Japan’s No.1 から World’s No.1 へ”。

メディカルブローメソッドを軸に、新たな伝説を築いてまいります。

メディカルブローは、今後も国内外の大会・教育・研究活動を通じ、医療アートメイクの国際的な標準化と普及に取り組んでまいります。単なる美容トレンドにとどまらず、学術的な裏付けと医療機関としての責任をもって、持続可能な技術発展を目指します。

技術 ─ 流行を超える、普遍の美を追求

「長く美しく」「より美しく」を理念に、骨格・表情筋・加齢変化まで見据えたデザイン理論と技術を磨き続けます。国内外の教育・研究にも反映し、次世代のアーティスト育成にも力を注いでいます。

色素 ─ 世界基準の安全性と再現性

安全性と再現性を高めるため、世界各国のアートメイクブランドや研究者と連携し、常に科学的根拠に基づいた最適な色素選択を追求しています。

アフターケア ─ 仕上がりの美しさを、長期的に守る

アートメイクの完成度は施術だけでなく、アフターケアにも大きく左右されます。メディカルブローは独自の知見をもとに、最適なアフターケアを提案します。

除去 ─ 後悔を救う、もうひとつの選択肢

アートメイクの普及に伴い、理想と異なる仕上がりや経年変化に悩む方が増えています。メディカルブローでは2025年以降、除去技術の確立と普及にも取り組み、アートメイクが本来持つ“ポジティブな価値”を取り戻せるようサポートしてまいります。

会社概要

・ブランド名：メディカルブロー

・ 会社名：一般社団法人 山崎記念 表参道メディカルクリニック（運営ブランド：メディカルブロー）

・ 代表者：山崎哲之（表参道メディカルクリニック 理事長／メディカルブロー Founder & CEO）

・ 所在地：東京都中央区銀座 ・ 拠点：表参道・銀座・新宿・横浜・名古屋・大阪・広島・福岡

・ 事業内容：美容医療サービス、アートメイク施術、アートメイクアーティスト育成（Medicalbrow Academy）、美容クリニック運営

・ 公式サイト：https://medicalbrows.jp