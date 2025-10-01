ユニテハウス、米沢市中田町に“スマート子育て”の新築建売住宅を公開

株式会社クリエイト礼文

株式会社クリエイト礼文（本社：山形県山形市、代表取締役CEO：大場 友和）が展開する「ユニテハウス」は、山形県米沢市中田町に、子育て世代の暮らしを支える新築建売住宅を完成させました。

本住宅は、日々の家事や育児のストレスを軽減し、家族の時間を大切にできるよう設計された“スマート子育て”の住まいです。

青空の下、洗練されたグリーンの外壁が際立つ。角地ならではの開放感と、シンプルでありながら存在感を放つモダンデザインの住まい。

暮らしの課題を解決する３つのポイント

「時間がない」を解消

雨の日も安心のリンナイ社製ガス衣類乾燥機「乾太くん」、エアコン3台完備による快適な温度管理、効率的な家事動線で共働き夫婦の時間を創出します。

「遊び場がない」を解決

敷地は80坪超。プライベートガーデンでは泥んこ遊びや夏のプール、冬の雪遊び、BBQなど、家族や友人と四季を通じて楽しむことが可能です。LDKにつながるデッキは、家族が自然と集まる憩いの空間となります。

「将来が不安」を軽減

最高ランクの耐震等級3を取得。さらに条件を満たすと最大80万円の補助金が受けられます。長期優良住宅の認定により、住宅ローン減税や税制優遇、メンテナンスコストの低減など、経済的メリットも豊富です。

デザインと機能を兼ね備えた住まい

「時間がない」ことが解決できるリンナイ社製ガス衣類乾燥機「乾太くん」。時短で家族時間が増えそう

家具・インテリア付き

ソファ、ダイニングセット、照明、ラグ、観葉植物まで、プロがトータルコーディネートした統一感ある空間を引き渡し時から実現。

トータルコーディネートした室内は、スタイリッシュな外観とまた違う表情を見せるお家時間が心地よく過ごすための空間づくりを大切に。

ストリップ階段もインテリアの1つ。家族が集まるLDKでの快適な時間を過ごしてもらいたい

外構も標準仕様に含む安心設計

人工芝と人工木材デッキでメンテナンス不要の庭、3台駐車可能なコンクリート駐車場を完備。ベビーカーや来客対応もスムーズです。

プライバシーを守りながら、家族だけの時間をゆったりと過ごすアウトドアリビングとして。深いグリーンの外壁に濃色のサッシがシックにおさまり、落ち着いたモダンな雰囲気。

物件概要

所在地：山形県米沢市中田町1771-11

敷地面積：264.84平方メートル （80.11坪）

建物面積：97.70平方メートル （29.55坪）

構造：木造2階建て（2×4工法）

特徴：長期優良住宅、耐震等級3、家具・インテリア付き、ガス衣類乾燥機「乾太くん」、エアコン3台完備、デッキ付きプライベートガーデン、駐車場3台

販売価格：3,280万円（税込）

建築確認番号：第東日本25-03546号

交通：JR奥羽本線米沢駅 車20分

引渡し要件：応談

会社概要

名称：株式会社クリエイト礼文

所在地：山形県山形市南原町2丁目7-39

代表者：代表取締役CEO 大場 友和

設立：1990年4月

事業内容：住宅事業「ユニテハウス」、不動産事業、飲食事業ほか

URL：https://createlemon.jp

セミオーダー住宅ユニテハウス：https://unitehouse.jp

規格住宅スマートユニテ：https://smartunite.jp