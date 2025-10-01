大阪城天守閣を望む「THE LANDMARK SQUARE OSAKA」クリスマス期間限定ディナーコースご予約開始

株式会社ポジティブドリームパーソンズ

全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西村 輝夫) が運営する「THE LANDMARK SQUARE OSAKA（ザ ランドマークスクエア オオサカ）」内のレストラン2店舗にて、クリスマス期間限定の特別なプランをご用意しました。大阪城天守閣を望む贅沢な空間でクリスマスの特別な日を演出します。




crossfield with TERRACE LOUNGE（クロスフィールド ウィズ テラスラウンジ）


2F「クロスフィールド ウィズ テラスラウンジ」では、イタリアの郷土料理をベースにこの時期さらに旨味が増す素材を使用し、クリスマスならではの特別メニューに仕立てています。紅ズワイ蟹のフランや国産牛のローストなど、贅沢極まる美食をご堪能ください。





＜ディナーコースメニュー＞　\12,000（税、サービス料込み）


【Amuse】日吉ポークのリエットとパースニップ　宇治抹茶のグジェール


　　　　　セロリラブムース　海老出汁香るジュレ


【Antipasto freddo】鮪と平貝のタルタル　ゆり根のピュレ　近畿のお野菜とキャビア


【Antipasto calde】雲子のフリット　紅ズワイ蟹のフラン


【Pesce】低温調理した寒鰆　西京味噌とサフランのソース


【Granite】生姜と柚子のグラニテ


【Carne】国産牛のロースト　里芋とビーツ　トリュフ香るマルサラソース


【Dolce】柚子のクリームブリュレ　唐辛子のプラリネショコラ



＜ディナーコース 概要＞


価格：\10,000～


日程：12月20日(土)～12月25日(木)


　　　12月20日(土)・24日(水)・25日(木)　17:30～／18:00～／20:00～／20:30～


　　　12月21日(日)・22日(月)・23日(火)　17:00～21:00（最終入店　19:00）


※お選びいただいたコースによって入店時間が異なります


詳細・予約サイト :
https://www.landmark-osaka.com/topics/24327/

早期特典：11月30日(日) までに公式サイトからのご予約で特別価格にてご案内


Restaurant RASPBERRY with MOON BAR（レストラン ラズベリー ウィズ ムーンバー）


3F「レストラン ラズベリー ウィズ ムーンバー」では、日本三大和牛の神戸牛の炭火焼きをメインに、フレンチと和が織りなすスペシャルコースで仕上げております。洗練されたクラシカルな空間で、大切な方と思い出に残るひとときをお過ごしください。





＜ディナーコースメニュー＞　\14,000（税、サービス料込み）


【Amuse】茸のフラン　六甲シャンピニヨンと黒七味のアクセント


【１er】鰤の軽いスモーク　牡丹海老のマリネ　カリフラワーのムースと冬野菜　キャビア添え


【２em】皮付きポークのプティサレ　土佐酢のソース


【３em】鴨のコンソメ　九条ネギのエチュベ


【Grenite】柚子ジンジャーのグラニテ


【Viande】神戸牛の炭火焼　ドフィノアガレット　ソースボルドレーズ


【Dessert】ボヌールブラン


【Petit four】フィナンシェアマゾンショコラ・エシレガレットブルトンヌ・タルトアグリュム



＜ディナーコース概要＞


価格：\12,000～


日程：12月20日(土)・21日(日)・24日(水)・25日(木)　17:30～／18:00～／20:00～／20:30～


詳細・予約サイト :
https://www.landmark-osaka.com/topics/24791/

施設概要

THE LANDMARK SQUARE OSAKA（ザ ランドマークスクエア オオサカ）


住所　〒540-0002 大阪府大阪市中央区大阪城 1-1 MIRAIZA OSAKA-JO内


公式サイト　https://www.landmark-osaka.com/



・crossfield with TERRACE LOUNGE（クロスフィールド ウィズ テラスラウンジ）





TEL　06-6941-7100


営業時間　LUNCH　11:00-15:00(L.O.14:00)


　　　　　CAFE　14:30-17:00(L.O.16:30)　


　　　　　DINNER　17:00-21:00(L.O.20:30)


定休日　なし　※ディナーは当日AM10時までに予約がない場合、休業いたします。


公式サイト　https://www.landmark-osaka.com/crossfield/



・Restaurant RASPBERRY with MOON BAR（レストラン ラズベリー ウィズ ムーンバー）





クリスマス期間のみ営業を実施いたします。


公式サイト　https://www.landmark-osaka.com/raspberry/


運営会社概要

■社名：株式会社ポジティブドリームパーソンズ


■設立：1997年7月1日


■ファウンダー：杉元 崇将


■代表取締役社長：西村 輝夫


■本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F


■従業員数：972名（2025年5月1日現在）


■事業内容：ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業


■WEBサイト：https://www.positive.co.jp/


■公式アカウント：Facebook（ https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons ）


　　　　　　　　　Twitter（ https://twitter.com/pdp_kandou ）


　　　　　　　　　YouTube（ https://www.youtube.com/positivedreampersons ）