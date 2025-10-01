株式会社オープンドア

株式会社オープンドア（本社：東京都港区、代表取締役社長：関根大介）が運営する旅行比較サイト「トラベルコ」（https://www.tour.ne.jp/）は、トラベルコアプリをご利用の皆さまを対象に、毎月旅行が当たるプレゼントキャンペーンを6カ月連続で実施しております。このたび、その第4弾の賞品として「豪華ペア宿泊ギフト券」を発表いたしました。

第4弾は抽選で「豪華ペア宿泊ギフト券」をプレゼント！

第4弾の賞品は、近畿日本ツーリストのペア宿泊ギフト券「ベストセレクション 優」（10万円・2組）です。「ベストセレクション 優」は、北海道から沖縄まで全国の宿を近畿日本ツーリストが厳選して掲載した、2名様1泊2日でご利用いただける宿泊カタログギフトで、幅広い施設の中からお選びいただけます。当選者の発表は2025年11月初旬を予定しております。

なお、アプリをすでにご利用中の方はもちろん、これからダウンロードされる方もご応募いただけます。トラベルコアプリをダウンロードして、トップ画面の「お知らせ」からご応募ください。

※すでにご応募いただいた方は、再度ご応募いただく必要はございません。

一度ご応募いただくだけで、次回以降の抽選にも自動的にエントリーされます

落選された場合でも、そのまま次回以降の抽選対象となるため、再度ご応募いただく必要はございません。

なお、第5弾のプレゼント内容は2025年11月4日（火）に発表を予定しております。

【キャンペーン概要】

▼当選賞品

ペア宿泊ギフト券「近畿日本ツーリスト ベストセレクション 優」10万円

有効期限：発行日から1年間（応募期間終了後に発行します）

当選人数：2組4名

※賞品はカード番号のみになります。ギフトカード・カタログの郵送はありません

▼応募方法

応募期間中にアプリ内のキャンペーン応募フォームより応募

▼応募期間

第4弾 2025年7月1日（火）～2025年10月31日（金）

※落選された場合でも、自動的に次回の抽選対象となります。一度ご応募いただくだけで、以降の抽選に再度ご応募いただく必要はございません

※第3弾までの「プレゼントキャンペーン」につきましては、すでに応募受付を終了しています

▼応募条件

下記条件をすべて満たしていただく必要がございます

1. 日本国内にお住まいの20歳以上の方

2. トラベルコアプリ(https://www.tour.ne.jp/app/travelko/)をダウンロードされている方

3. キャンペーン応募規約、トラベルコプライバシーポリシー(https://www.tour.ne.jp/site/privacy/)、トラベルコ利用規約(https://www.tour.ne.jp/site/kiyaku/)に同意された方

▼抽選・結果発表

抽選後、2週間以内に当選者のみ応募時に記載いただいたメールアドレス宛に当選メールをお送りいたします。メール受取後、7日以内に返信いただけない場合は無効となり再抽選させていただきます。

