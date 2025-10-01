兵庫県高砂市が10月の３R推進月間に不要品リユース事業で「おいくら」と連携を開始

株式会社マーケットエンタープライズ

兵庫県高砂市（市長：都倉 達殊）と株式会社マーケットエンタープライズ（東京都中央区、代表取締役社長：小林 泰士、東証プライム・証券コード3135、以下「マーケットエンタープライズ」）は、地域社会における課題解決を目的としたリユース事業に関する協定を締結し、2025年10月1日（水）より連携をスタートいたします。マーケットエンタープライズが運営するリユースプラットフォーム「おいくら」を用いて、不要品を捨てずに再利用する仕組みを構築し、高砂市の廃棄物削減と循環型社会の形成を目指します。

■背景・経緯

高砂市では、エコクリーンピアはりまにおけるベビー用品のリユース事業などによりリユースの促進を図ってまいりました。しかしながら、ごみとして排出された不要品の中にリユース可能なものが含まれていることが課題となっています。そのため市では、市民への周知・啓発につながる新たなリユース施策導入を検討しておりました。他方、マーケットエンタープライズは、リユース事業を中心にネット型事業を展開し、これまで、「持続可能な社会を実現する最適化商社」をビジョンに掲げ、「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」への参画や、「楽器寄附ふるさと納税」実行委員会の一員として活動を続けるなど、官民の垣根を超えたSDGsへの取組に注力してまいりました。そうした中で、マーケットエンタープライズが高砂市に働きかけ、「リユース活動促進による循環型社会の形成を目指したい」という互いのニーズが合致したため、「おいくら」※1を用いた今回の取組が実現いたしました。

※1 「おいくら」とは

おいくらは、マーケットエンタープライズが展開する、リユースプラットフォームです。不要品を売りたい方が「おいくら」を通して査定依頼をすると、全国の加盟リユースショップに一括査定依頼され、買取価格を比較することができます。一度の依頼だけで不要品の買取価格をまとめて比較し、売却できる手軽さが好評で、これまでおよそ155万人（2025年6月末日）の方にご利用いただいております。

ウェブサイト：https://oikura.jp/

■高砂市の課題と「おいくら」による解決策

高砂市では、月に1回、指定集積所にて粗大ごみの収集を行なっておりますが、大型品や重量のあるものでも、原則、市民が自宅の外へ運び出す必要があります。「おいくら」は、希望すれば自宅の中まで訪問し、運び出しまで対応する出張買取が可能で、大型品や重量のあるものでも売却が容易にできるようになります。加えて、市では回収していない冷蔵庫や洗濯機などの家電リサイクル法対象製品も、まだ使えるものであれば買取できる可能性があり、不要品売却と受け渡しは、最短だと「おいくら」を通じて買取依頼をした当日に可能となります。なお、市民のサービス利用はもちろん、市の費用負担もありません。

■今後について

10月1日（水）15時30分（公開時間が前後する可能性があります）に高砂市ホームページ内（https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/ecocleanpia/gomi/gomi1/1/3062.html）へ「おいくら」の情報が掲載され、直接不要品の一括査定申し込みが可能になります。高砂市と「おいくら」の連携により、二次流通の更なる活性化による循環型社会の実現や社会全体での不要品削減が見込まれると共に、自治体の廃棄物処理量や処理コスト削減にもつながります。また、本取組によって、売却という形で簡単に不要品リユースができることを市民が認知することで、「廃棄ではなく、リユースする」という選択肢が増え、多様化する不要品処分ニーズに応えることができます。加えて、市民のリユースに対する意識の変化、循環型社会形成の促進につながります。この官民一体の取組によって、循環型社会の形成に向けた社会的側面・経済的側面の双方の課題解決を目指してまいります。

■兵庫県高砂市

高砂市は、結婚式で謡われる謡曲「高砂」ゆかりの地であり、自然に恵まれ、昔ながらの町家や蔵などが多く残る、歴史と文化あふれるまちです。かつて加古川と瀬戸内海を結ぶ物資集散の港町として発展し、石材加工、製塩、帆布製造などの地場産業が発達しました。現在も多数の大企業が立ち並び、「ものづくり」の最先端の生産拠点として播磨臨海工業地帯の中核をなしています。兵庫県の中南部、播磨平野のほぼ中央部に位置し、南は瀬戸内海播磨灘に面しており、東に県下最大の流域面積を持つ加古川が流れています。市域はおおむね平坦ですが、北西部には高御位山、日笠山を中心とする丘陵、中央部には竜山丘陵があり、その裾野付近にはため池が点在しています。幹線道路は、国道2号及び国道250号等の東西の幹線道路を中心に交通網が形成されています。また、本市を走る鉄道は、JR山陽本線、山陽新幹線、山陽電気鉄道があります。JR山陽本線は、曽根、宝殿の２駅が、山陽電気鉄道は高砂、荒井、伊保、山陽曽根の4駅が設置されています。

人口：85,968人（男性41,845人、女性44,123人）（2025年8月29日）

世帯数：40,892世帯（2025年8月29日）

面積: 34.38平方キロメートル（2025年3月31日）

ウェブサイト：https://www.city.takasago.lg.jp/

■株式会社マーケットエンタープライズ

マーケットエンタープライズは、ネット型リユース事業を中心に、メディア事業、モバイル通信事業などを展開し、「持続可能な社会を実現する最適化商社」をビジョンに掲げ、2006年の設立以来、成長を続けています。2015年6月には東証マザーズに上場。2021年2月に東証一部へ市場変更の後、2022年4月にはプライム市場へ上場しております。ネット型リユース事業では、「高く売れるドットコム」のほか、リユースプラットフォーム「おいくら」や、80か国以上への中古農機具の輸出などで事業拡大を続けており、ネット型リユース事業のサービス利用者は延べ940万人を達成しました。高砂市の「おいくら」サービス導入により、導入自治体は全国で279にのぼります。

「おいくら」自治体向け ウェブサイト：https://oikura.jp/lg/

マーケットエンタープライズ ウェブサイト：https://www.marketenterprise.co.jp/