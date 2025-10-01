¥Ç¥£¥¢¥âー¥ëÂçºå³«¶È30¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ| 10/14～11/11 |¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ëpeco¤µ¤óµ¯ÍÑ
Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤ÎÃÏ²¼³¹¡Ö¥Ç¥£¥¢¥âー¥ëÂçºå¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÂçºå¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÃÏ²¼³¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§»³º¬ ·ÄÇ·²ð¡¢ºåµÞºå¿À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º£·î³«¶È30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢10·î14Æü(²Ð)¤«¤é11·î11Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¢¥âー¥ëÂçºå³«¶È30¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
30¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢³ØÀ¸¤«¤éÆ¯¤¯½÷À¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤â¤¢¤ëpeco¤µ¤ó¤ò¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ëµ¯ÍÑ¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥¿ーÅù¤Ë¤è¤ë´ÛÆâÁõ¾þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇßÅÄ¥¨¥ê¥¢¤Î¸òÄÌ¹¹ð¤Ë¤è¤ëÈ¯¿®¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ーpeco¤µ¤ó
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Þ¤¤¤Ë¤Á¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£¡×¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤âÎ©¤Á´ó¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É¾ì½ê¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Ë¤ÆÆü¾ï¤«¤é¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡Ö¥Ç¥£¥¢¥âー¥ëÂçºå¡×¤Ø¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
30¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü³µÍ×
peco¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë10·î14Æü(²Ð)¤«¤é11·î11Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î»Üºö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¥30¼þÇ¯¸ÂÄê¥Õ¥§¥¢
³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ30¼þÇ¯¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤äÆÃÅµ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÍÑ°Õ¡£¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï10·î13Æü(·îŽ¥½Ë)¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Î30¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ¥µ¥¤¥È(https://www.diamor.jp/30th-anniversary/)¤Ë¤Æ¿ï»þ¸ø³«¡£
¡¡¼Â»Ü»þ´ü¡§10·î14Æü(²Ð) ～11·î11Æü(²Ð)
£²¡¥30th Special Thanks! ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡¡¡
´ü´ÖÃæ¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¥ì¥·ー¥È5,000±ß(ÀÇ¹þ/¹ç»»²Ä)Ëè¤Ë1²óÃêÁª¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÃêÁª¤ÇºÇÂç5,000±ßÊ¬¤Î¥Ç¥£¥¢¥âー¥ë¤ªÇãÊª·ô¤¬¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢W¥Á¥ã¥ó¥¹ÃêÁª¤Ç¡Öpeco¤µ¤ó¥Èー¥¯¥·¥çーÍ¥Àè´ÑÍ÷ÀÊ¡×¤ä¡Ö°®¼ê¡õ¼Ì¿¿»£±Æ¸¢¡×¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃêÁª²ñ´ü´ÖÃæ¤ÏËèÆüÀèÃå300Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¥Ç¥£¥¢¥âー¥ëÂçºå30¼þÇ¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡£
¡¡¼Â»ÜÆü»þ¡§10·î31Æü(¶â)～11·î3Æü(·î¡¦½Ë)¡¡10:00～20:00
¡¡¼Â»Ü¾ì½ê¡§¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¥¹¥È¥êー¥ÈÆÃÀß²ñ¾ì
¡¡¥ì¥·ー¥ÈÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§10·î22Æü(¿å)～11·î3Æü(·îŽ¥½Ë)
£³¡¥peco¥Èー¥¯¥·¥çー¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ËèÆü(²¾)¡×
Åö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢peco¤µ¤ó¤ËºÆ¤Ó¥Ç¥£¥¢¥âー¥ëÂçºå¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥Æー¥Þ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ò¤¬¤ë¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ËèÆü(²¾)¡×¡£
¡¡¼Â»ÜÆü»þ¡§11·î15Æü(ÅÚ)¡¡15:00～
¡¡¼Â»Ü¾ì½ê¡§¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¥¹¥È¥êー¥È¡¡ÆÃÀß²ñ¾ì
¡¡Äê¡¡¡¡°÷¡§Í¥Àè´ÑÍ÷ÀÊ20Ì¾¡¢Î©¤Á¸«¥¹¥Úー¥¹¼«Í³
¡¡´ÑÍ÷ÎÁ¡¡¡§ÌµÎÁ
¡¡È÷¡¡¡¡¹Í¡§»²²Ã¿½¹þÊýË¡¤Ï¡¢10·î13Æü¸ø³«Í½Äê¤ÎÆÃÀßWEB¥µ¥¤¥È¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.diamor.jp/30th-anniversary/
£´¡¥¤½¤ÎÂ¾
¡¡¡¦30¼þÇ¯¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿ー¤ä¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤è¤ë´ÛÆâÁõ¾þ
¡¡¡¦30¼þÇ¯¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿ー¤ä¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÇßÅÄ±Ø¤Ç¤Î¸òÄÌ¹¹ð
¡¡¡¦30¼þÇ¯ÆÃÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÀßÃÖ
¡¡¡¦30¼þÇ¯µÇ°¥°¥Ã¥º¤ÎÀ©ºî¡¢ÇÛÉÛ
¡¡¡¦ºåµÞ±èÀþ¤ª¤Ç¤«¤±¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖWEB TOKK¡×¤ËÆÈÀê¼èºà¥Úー¥¸ÀßÃÖ
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë±Ô°ÕÀ©ºîÃæ¡£8/25 peco¤µ¤ó»£±Æ¼Â»Ü¡£
10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¤Î´ÛÆâ¥Ý¥¹¥¿ーÅ½¤ê½Ð¤·¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆÃÀßWEB¥µ¥¤¥ÈÅù¤ò´Þ¤á¤¿°ìÀÆ¸ø³«¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¸½ºß¡¢30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¹Ô¤¦Åö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò±Ô°ÕÀ©ºîÃæ¤Ç¤¹¡£µî¤ë8·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡¢¤³¤Î»£±Æ¤ò¥Ç¥£¥¢¥âー¥ëÂçºå¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
peco¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¢¥âー¥ëÂçºå¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç»öÁ°¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥Ç¥£¥¢¥âー¥ëÆâ³°¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÁ´30¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¤ªÇã¤¤Êª¤â³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤ÏÆ±À¤Âå¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂ¿¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÍ§¿Í¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤ä¾Ð´é¤¬°î¤ì¡¢ÏÂµ¤é½¡¹¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«»£±Æ¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥¥ó¥°¥àー¥ÓーÍÑ¥«¥Ã¥È¤Î»£±Æ¤â
´ÛÆâ¤ÎÁ´15¥õ½ê¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿
peco¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¥Ç¥£¥¢¥âー¥ëÂçºå¤¬Æ±µéÀ¸¤À¤ÈÃÎ¤ê¡¢´ò¤·¤¯»×¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢30¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ç¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Í§Ã£¤ÈÍ·¤Ö¤¿¤á¤ËÇßÅÄÊýÌÌ¤ËÍè¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¡È¥·¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÉÅÔ²ñ¤ä¤Ê¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å·°æ¤¬¹â¤¯¤Æ¤ªÆüÍÍ¤Î¸÷¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¥¹¥È¥êー¥È¡×¤¬¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»£±ÆÆü¤Ï¡¢¤Þ¤À½ë¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ²¼³¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÃ¤·¤¤¶õ´Ö¤È¡¢¤ªÆüÍÍ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
´Ö¤â¤Ê¤¯´°À®¤¹¤ë»ä¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥³¥Ôー¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¥Ç¥£¥¢¥âー¥ëÂçºå¤Ç²á¤´¤¹³§¤µ¤ó¤Î»þ´Ö¤¬¡¢¤è¤ê¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
»²¾È¸µ¡§WEB TOKK¡¡¡¡https://tokk-hankyu.jp/articles/event/132269/
¥×¥í¥Õ¥£¥ë
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡£1995Ç¯6·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£
¸¶½É·Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ10Âå¤òÃæ¿´¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤Îryuchell¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤äTVCM¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£
°ì»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ï°é»ù¤äÀ¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿SNS¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTostalgic Clothing¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー·ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤âÌ³¤á¤ë¡£
2024Ç¯¤Ë¤ÏÂè16²ó¥Ù¥¹¥È¥Þ¥¶ー¾Þ·ÝÇ½ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢½ÐÈÇ¤·¤¿½é¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡ÖMy Life¡×(¾ÍÅÁ¼Ò)¤Ï4ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥£¥¢¥âー¥ëÂçºå
¥Ç¥£¥¢¥âー¥ëÂçºå¤Ï¡¢1995Ç¯10·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¡¢ºå¿ÀÅÅ¼Ö¡ÖÇßÅÄ±Ø¡×ÃÏ²¼¤«¤éJR¡ÖËÌ¿·ÃÏ¡×±ØÉÕ¶á¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ëÃÏ²¼¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡Ê±ä¾²ÌÌÀÑ¤Ï42,977 m²¡Ë¤Ç¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢»¨²ß¡¢²½¾ÑÉÊ¤ä°û¿©Å¹¤Ê¤ÉÌó100Å¹ÊÞ¤Ç¹½À®¡£
¸òÄÌµ¡´ØÅù¤òÁê¸ß¤Ë·ë¤Ö¸ø¶¦ÃÏ²¼ÄÌÏ©¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÔ²ñ¤Ç¤Î¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òµá¤á¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥ïー¥«ー¤ò¥á¥¤¥ó¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢¡Ö¾å¼Á¡×¤Ç¡Ö¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¡×¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥â¥Î¡¦¾ðÊó¤ò¾ï¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ1ÃúÌÜ Âçºå±ØÁ°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÃÏ²¼³¹ 1¹æ
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§10:00～20:00¡¢°û¿©Å¹¡§11:00～22:00¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨°ìÉô±Ä¶È»þ´Ö¤Î°Û¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂåÉ½ÈÖ¹æ¡§06-6348-8931
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.diamor.jp/