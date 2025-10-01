宮崎県初、現地決済型ふるさと納税『ふるさとNow』が宮崎市で利用開始

アステナホールディングス株式会社

誰でも簡単にふるさと納税で地域を応援できる現地決済型ふるさと納税『ふるさとNow』が、10月1日（水）に宮崎県宮崎市で利用開始することをお知らせいたします。

『ふるさとNow』は訪れた施設に設置されているタブレット端末でふるさと納税をすると、その場ですぐに返礼品を受け取れる仕組みです。会員登録不要で寄付に必要な情報をタブレット端末に入力するだけなので、訪問中の待ち時間でもふるさと納税をすることができます。そのため、ふるさと納税が初めての方にもお気軽にお使いいただけます。

近年、ふるさと納税の経費率の高さが一つの社会問題として取り上げられました。総務省による経費率算定基準の見直し等により、地方自治体は、さらなる経費率の削減が求められています。『ふるさとNow』は、ECモール型のふるさと納税サイトとは異なり、現地で寄付し返礼品の受け渡しとなり、配送料等の経費がかからないため、新基準対応に悩む地方自治体の経費率削減に大きく貢献できると考えております。

また、今回導入予定のゴルフ場は、宮崎の空の玄関口「宮崎ブーゲンビリア空港」から車で約5分という抜群の立地で、都心圏から2時間程度でアクセスができ、観光資源として注目を集めるエリアです。

今回の取り組みが、宮崎市の観光財源の有効活用による新たな財源の創出と、地域や施設の魅力をより強く感じていただくきっかけになればと考えております。

導入施設宮崎市の寄付金の使い道

『ふるさとNow』を通じて集められた寄付金は下記の用途に活用されます。

1. 農林水産業：太陽いっぱい！！「みやざきブランド」を育てるまちづくり

2. 文化・スポーツ：文化やスポーツに親しむことができるまちづくり

3. 福祉：子どもから高齢者まで、安心して生活できるまちづくり

4. 健康：生涯を通して健康に暮らせるまちづくり

5. 観光：豊富な観光資源を生かした「泊まって楽しい」観光のまちづくり

6. 景観：自然環境や景観を大切にするまちづくり

7. 教育：郷土に誇りと愛着をもつ感性豊かな「みやざきっ子」が育つまちづくり

8. 消防・防災：防災体制が充実した安全で安心して暮らせるまちづくり

9. その他：市長におまかせ

ふるさとNowに関するお問い合せ先

e-mail：furusato-now@astena-minerva.co.jp

ふるさとNow公式HP：https://lp.furusato-now.jp/

アステナミネルヴァ株式会社

会 社 名 ：アステナミネルヴァ株式会社

所 在 地 ：石川県珠洲市上戸町北方四字177-3

代 表 者 ：代表取締役社長 清水 雅楽乃

設 立：2021年（令和3年）12月1日

U R L：https://astena-minerva.co.jp/

事業内容：ソーシャルインパクト事業のコーポレート機能