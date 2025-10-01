神戸のきらめく夜景を一望 「restaurant GRILL TABLE with SKY BAR」特別コース予約開始

株式会社ポジティブドリームパーソンズ

全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西村 輝夫) が運営するレストラン、「restaurant GRILL TABLE with SKY BAR（レストラングリルテーブル ウィズ スカイバー）」では、12月20日（土）～12月25日（木）の期間限定で、特別コースのご予約を開始いたしました。山と海、両方の景色をお楽しみいただける空間で、特別なクリスマスをお過ごしください。

クリスマス期間限定 特別ディナーコース

2025年のクリスマスは、旬のクエを使ったスープや、香ばしく焼き上げた兵庫県播磨牛のフィレ肉など、贅沢食材を惜しみなくコースに取り入れました。陽気さと優雅さが調和するスパニッシュイタリアンをテーマに、瀬戸内海と六甲の里山で育まれた食材を活かした料理を、煌めく夜景とともにご堪能ください。

＜ディナーコースメニュー＞ \15,000（税・サービス料込み）

金時人参のムース 京鴨ローストとトレビスのアクセント

オマール海老の季節野菜のガルグイユテリーヌ

淡路三年トラフグのコンフィ 春菊のピューレと抹茶のバンブランソース

オックステールとポットベラのラビオリ エキスのスープ

クエと菊芋のバスク風魚介のチョロ

兵庫県「播磨牛」のフィレ ごぼうのサラダと近畿野菜 トリュフの香り

ピスタチオとカシスのムースショコラ シェリーとスリーズのソース

＜ディナーコース概要＞

価格：\13,000～

日程：12月20日（土）～12月25日（木）

12月20日(土)・24日(水) 16:30～／17:00～／17:30～／19:00～／19:30～／20:00～

12月21日(日)～23日(火)・25日(木) 17:30～22:00（最終入店 20:00）

詳細・予約サイト :https://www.marcus-kobe.com/topics/8260

早期特典：11月30日(日) までに公式サイトからのご予約で特別価格にてご案内

施設概要

restaurant GRILL TABLE with SKY BAR（レストラングリルテーブル ウィズ スカイバー）

〒650-0044兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-5 神戸ハーバーランドホテルクラウンパレス神戸内

TEL 078-367-1622

営業時間 朝食 6:30～10:00(L.O.9:30)

ランチ [月～金] 11:30～14:30(L.O.13:00)

[土日祝] 11:30～15:00(L.O.13:30)

アフタヌーンティー 11:30～17:00(L.O.15:00)

カフェ 14:00～17:00(フードL.O.16:00、ドリンクL.O.16:30)

ディナー [月～金・土・祝前日]17:30～22:00(フードL.O.21:00、ドリンクL.O.21:30)

[日・祝日]17:30～21:00(フードL.O.20:00、ドリンクL.O.20:30)

運営会社概要

公式サイト :https://www.marcus-kobe.com/restaurant/grilltable/

■社名：株式会社ポジティブドリームパーソンズ

■設立：1997年7月1日

■ファウンダー：杉元 崇将

■代表取締役社長：西村 輝夫

■本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F

■従業員数：972名（2025年5月1日現在）

■事業内容：ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業

■WEBサイト：https://www.positive.co.jp/

■公式アカウント：Facebook（ https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons ）

Twitter（ https://twitter.com/pdp_kandou ）

YouTube（ https://www.youtube.com/positivedreampersons ）

Instagram（ https://www.instagram.com/positivedreampersons_inc/ ）