【千葉県佐倉市】第４５回　令和７年度第２弾は、初開催！動物好きのための婚活！佐倉市の婚活イベント「恋するモフ婚 in 佐倉～あなたの「好き」が、誰かの「好き」とつながる日～」が開催決定！

佐倉市

　佐倉市婚活支援協議会では、平成２３年度より、佐倉市のさまざまな魅力を体験していただきながら、みなさまの素敵な出会いをサポートする婚活イベントを開催しています。


　７月のイベント（年齢別２部制）では、合計６０名が参加し、８組のカップルが成立しました！


　今年度、第２弾となる今回の婚活イベントは、佐倉市アウトドア施設「さくらノーム」が会場です。


　そして、今回初の試みである、動物好きのための婚活！　


　犬派のあなたも、猫派のあなたも、共通な話題を通じて、素敵な出会いを見つけてみませんか？


　これまでに、たくさんのカップル、成婚者のかたが誕生しています。「生まれ育った佐倉市で出会いを探したいかた」、「結婚したら佐倉市に住んでみたいかた」ぜひ、ご参加ください。




■概要

◇イベント名　佐倉市婚活支援協議会「恋するモフ婚 in 佐倉～あなたの「好き」が、誰かの「好き」とつながる日～」


　対　象：わんこ派の部　　２５歳～５０歳（イベント当日現在）の独身の方


　　　　　にゃんこ派の部　２５歳～５０歳（イベント当日現在）の独身の方


　　　　　※いずれか一方を選択していただきます。


　　　　　※市外の方のお申込みも大歓迎！


　　　　 （但し申込多数時は、市内在住・在勤の方、市内の農業従事者等を優先し抽選）


　参加費：３，０００円（入園料、軽食代込み）


　　　　　※わんこ派の部のみ犬の同伴可。その際は、１頭550円を別途徴収いたします。


　申　込：要申込　


　　　　　※申込期間 10月10日(金)～10月31日(金)


　　　　　※詳細は協議会ウェブサイトでご確認ください。


　　　　　https://www.sakura-konkatu.jp/



◇日時　わんこ派の部：２０２５年１１月２２日（土）１０：５０～（受付開始１０：３０～）


　　　　にゃんこ派の部：２０２５年１１月２２日（土）１５：０５～（受付開始１４：４５～）



◇会場　さくらノーム


　　　　千葉県佐倉市岩名１１１０番地１　


　　　　※現地集合・現地解散



■アクセス

【車】東関東自動車道　佐倉ICから約２５分


【コミュニティバス】「下根坂下」から徒歩約１３分 / 「飯野入口」から徒歩約２分



■お問い合わせ

（担当部署名）佐倉市役所自治人権推進課内　佐倉市婚活支援協議会事務局


住所：千葉県佐倉市海隣寺町９７番地


TEL：043-484-6128


URL：https://www.sakura-konkatu.jp/