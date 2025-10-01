【千葉県佐倉市】第４５回 令和７年度第２弾は、初開催！動物好きのための婚活！佐倉市の婚活イベント「恋するモフ婚 in 佐倉～あなたの「好き」が、誰かの「好き」とつながる日～」が開催決定！
佐倉市婚活支援協議会では、平成２３年度より、佐倉市のさまざまな魅力を体験していただきながら、みなさまの素敵な出会いをサポートする婚活イベントを開催しています。
７月のイベント（年齢別２部制）では、合計６０名が参加し、８組のカップルが成立しました！
今年度、第２弾となる今回の婚活イベントは、佐倉市アウトドア施設「さくらノーム」が会場です。
そして、今回初の試みである、動物好きのための婚活！
犬派のあなたも、猫派のあなたも、共通な話題を通じて、素敵な出会いを見つけてみませんか？
これまでに、たくさんのカップル、成婚者のかたが誕生しています。「生まれ育った佐倉市で出会いを探したいかた」、「結婚したら佐倉市に住んでみたいかた」ぜひ、ご参加ください。
■概要
◇イベント名 佐倉市婚活支援協議会「恋するモフ婚 in 佐倉～あなたの「好き」が、誰かの「好き」とつながる日～」
対 象：わんこ派の部 ２５歳～５０歳（イベント当日現在）の独身の方
にゃんこ派の部 ２５歳～５０歳（イベント当日現在）の独身の方
※いずれか一方を選択していただきます。
※市外の方のお申込みも大歓迎！
（但し申込多数時は、市内在住・在勤の方、市内の農業従事者等を優先し抽選）
参加費：３，０００円（入園料、軽食代込み）
※わんこ派の部のみ犬の同伴可。その際は、１頭550円を別途徴収いたします。
申 込：要申込
※申込期間 10月10日(金)～10月31日(金)
※詳細は協議会ウェブサイトでご確認ください。
https://www.sakura-konkatu.jp/
◇日時 わんこ派の部：２０２５年１１月２２日（土）１０：５０～（受付開始１０：３０～）
にゃんこ派の部：２０２５年１１月２２日（土）１５：０５～（受付開始１４：４５～）
◇会場 さくらノーム
千葉県佐倉市岩名１１１０番地１
※現地集合・現地解散
■アクセス
【車】東関東自動車道 佐倉ICから約２５分
【コミュニティバス】「下根坂下」から徒歩約１３分 / 「飯野入口」から徒歩約２分
■お問い合わせ
（担当部署名）佐倉市役所自治人権推進課内 佐倉市婚活支援協議会事務局
住所：千葉県佐倉市海隣寺町９７番地
TEL：043-484-6128
URL：https://www.sakura-konkatu.jp/