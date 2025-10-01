オーライ！発酵街道開2025～発酵と人が出会う新しい街道フェス～

新潟市

2025年10月4日（土）から13日（月・祝）の10日間、新潟市西区・西蒲区の旧北国街道沿いで「オーライ！発酵街道開2025」を開催します。酒・ワイン・ビール・漬物・パンなど、多彩な発酵文化を楽しみながら、地域の人々と出会い、語らい、交流できる特別な10日間。ここでしか味わえない体験が、街道のあちこちで同時多発的に繰り広げられます。合言葉は「オーライ！」。発酵と人の出会いが生み出す新しい旅を、ぜひ体感してください。

１．発酵でつながる１０日間

公式ガイドブック

このイベントは「発酵を味わう」だけでは終わりません。酒蔵で杜氏の想いに触れ、ワイナリーで大地を感じ、マルシェで生産者と語り、漬物やベーカリーを通じて日常の暮らしに出会う――。そのひとつひとつが、人と地域を結び、新しい発見へとつながります。「街道開（びらき）」の名のとおり、地域の扉を大きく開き、誰もが自由に往来し、混ざり合う。その舞台が「発酵街道」です。

２．発酵街道とは？

新潟市西区から西蒲区、弥彦へと続く旧北国街道沿い。かつて旅人や物資が行き交った宿場町の面影が残り、今も日本酒の蔵やワイナリー、ビール醸造所、漬物屋、ペーカリーなどが集まる、全国でも稀有な“発酵産業の密集地”です。

この街道を舞台に、多彩なプレイヤーが一斉に扉を開きます。

３．ここで出会えるストーリー

■日本酒

旧街道に集まる複数の酒蔵。ふだんは静かな蔵が、この期間だけ一斉にひらかれます。仕込みの空気、麹の香り、唎酒のひととき。お酒を飲まない人も楽しめる工夫が随所に用意されています。

■ワイン

砂丘の地で挑戦を続けるワイナリー。この土地でしか育たないぶどうから生まれるワインは、唯一無二の味わい。丘陵の景色とともに味わえば、地域の息吹を全身で感じられます。

■漬物

砂丘地で育まれた大根から生まれる漬物は、農家と加工業者が二人三脚で磨き上げてきた知恵の結晶。漬物を“調味料”として楽しむ新しい発想も登場し、発酵文化の奥深さを体感できます。

■パン

地域の小麦や野菜を生かし、発酵の力で焼き上げるパン。土地の菌や気候までもが味に映り込み、ここで食べるパンは“地域そのものを味わう”体験です。

※各ストーリーの詳細はnoteを参照ください。（https://note.com/sakata_nbhd）

４．プログラムの見どころ

・同時蔵開き：複数の酒蔵やワイナリーが一斉に開放。ここでしか飲めない限定酒も。

・ファーマーズマーケット：ラムサール条約湿地「佐潟」のほとりで開催される市。

・トークイベント・西蒲映画上映会：発酵とまちづくりを語り合う場。

・自主企画：地域のカフェや飲食店、地域団体や学生が仕掛ける小さな催しが街道のあちこちで同時多発開催。さらに、シャトルバスやカーシェアを活用し、街道沿いの各スポットを気軽に巡れる仕組みも用意。車を持たない方でも安心してエリアを楽しむことができます。

５．なぜ今、発酵街道なのか？

このエリアは、山・潟・砂丘・海が隣り合う特異な地形と、個性ある集落の集合体。古くからの伝統と、新しく移り住んだ人々の挑戦が交わり、いま大きな可能性を秘めています。2024年にはブランドビジョン「SAKATA NEIGHBORHOOD」が策定され、「あのあたり、なんかいいよね」と思われるような未来像を描きました。発酵街道開はその最初の一歩。地域と人をつなぐ新しい旅のかたちを、ぜひ体験してください。

６．イベント概要

名称：オーライ！発酵街道開2025

期間：2025年10月4日（土）～13日（月・祝）

場所：新潟市西区・西蒲区・弥彦周辺（旧北国街道沿線）

主催：発酵街道開実行委員会

共催：新潟市

問い合わせ：新潟市西区役所 地域課

TEL：025-264-7193／Mail：chiiki.w@city.niigata.lg.jp

７．メッセージ

米と微生物が出会って酒が生まれるように、

人と人が出会えば、新しいつながりが芽生えます。

2025年秋、発酵街道に広がる10日間の旅。

地域の人とともに、そのつながりの輪に加わってみませんか。