六本木「CEDAR THE CHOP HOUSE & BAR」　クリスマス期間限定ディナーコースご予約開始

全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西村 輝夫) が運営するアメリカンダイニングレストラン「CEDAR THE CHOP HOUSE & BAR（セダー ザ チョップハウス & バー）」では、12月20日（土）～12月25日（木）のクリスマス期間限定で、特別ディナーコースのご予約を開始いたしました。厳選食材を豪快に焼き上げたクラシックなアメリカ料理を、洗練された大人の空間でお楽しみください。




クリスマス期間限定　特別ディナーコース

2025年のクリスマスは、西海岸・サンディエゴのシーフード料理や、南西部テキサス×ニューヨーク州の肉料理など、アメリカ各地の伝統料理をコースにいたしました。アメリカ家庭の感謝祭やクリスマスに欠かせない一品であるロールドチキンもお届け。厳選素材を様々な技法で味わう贅沢なひとときをお過ごしください。



＜ディナーコースメニュー＞　


乾杯酒1杯付き（スパークリングワイン）　\13,000（税、サービス料込み）


【Amuse-Bouche　― 西海岸・サンディエゴの海】


真鯛とアボカドのタルタル　レモンジュレとビーツチュイルの彩り


【Starter ― ケンタッキー＆テネシーの伝統をアレンジ】


トリュフ香るチキンブレストロール　トレビスの風味を纏ったケールとともに


【Soup ― メイン州を代表する濃厚な冬の味覚】


芳醇なロブスタービスク　サフランカプチーノ


【Seafood Dish ― 五大湖に息づく淡水魚と穀物の温もり】


オーシャントラウトサーモン　グレインリゾットフレッシュトマトサルサ


【Main Dish ― マンハッタンを彷彿とさせる贅沢な一皿】


スモークドビーフフィレロースト　マッシュルームピュレとポートソースのハーモニー


【Dessert　― アメリカ×CEDARの融合】


ホワイトカラーのアメリカンチェリーパイ　レモンサワークリームを添えて



＜ディナーコース概要＞


価格：\11,000～


日程：12月20日（土）～12月25日（木）


　　　12月20日・21日・24日・25日　2部制　1部17:30～／2部20:00～


　　　12月22日・23日　17:30～22:00（コース最終入店20:00）


早期特典：11月30日(日) までに公式サイトからのご予約で特別価格にてご案内


詳細・予約サイト :
https://www.cedar-chophouse.com/20251001/46107

施設概要



CEDAR THE CHOP HOUSE & BAR（セダー ザ チョップハウス & バー）


〒106-0032　東京都港区六本木7丁目14-4　レム六本木ビル 2階


TEL　03-6432-9791


営業時間　朝食：7:00～11:00(L.O.10:30)


　　　　　ランチ：平日11:30～15:30(L.O.14:30)、土日祝11:30～14:30(L.O.13:30)


　　　　　カフェ：土日祝のみ15:00～17:00(L.O.15:30)


　　　　　ディナー：17:30～22:00(L.O.21:00)


　　　　　バー：17:30～22:00(L.O.21:00)


　　　　　テイクアウト/デリバリー：上記営業時間で販売致します


アクセス　・東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口より徒歩1分


　　　　　・都営大江戸線六本木駅7番出口より徒歩1分


公式サイト　https://www.cedar-chophouse.com/


運営会社概要

■社名：株式会社ポジティブドリームパーソンズ


■設立：1997年7月1日


■ファウンダー：杉元 崇将


■代表取締役社長：西村 輝夫


■本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F


■従業員数：972名（2025年5月1日現在）


■事業内容：ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業


■WEBサイト：https://www.positive.co.jp/


