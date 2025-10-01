「高宮庭園茶寮」クリスマス期間限定ディナーコースご予約開始

写真拡大 (全5枚)

株式会社ポジティブドリームパーソンズ

全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西村 輝夫) が運営する福岡県福岡市南区にあるレストラン「高宮庭園茶寮（たかみやていえんさりょう）」では、クリスマス期間限定で特別なプランのご予約を開始いたしました。九州の厳選された素材を用いて、日本ならではの食文化を大切にしながらも、様々な技法でアレンジを加えた創作料理「九州里山キュイジーヌ」をお楽しみください。




クリスマス期間限定　特別ディナーコース

2025年のクリスマスは、寒鰤や蟹、甘鯛などの魚介類をはじめ、メインには伊万里牛のロースなど贅沢食材をそろえました。随所に当店自慢の出汁の旨味を加え、味噌や麹など和ならではの味付けをご堪能いただけます。クリスマス期間のみの特別なディナーコースを、趣ある空間でお楽しみください。



＜大広間＞


かつては貝島家の客間として使用されていた床の間、書院を備える25畳の大広間。大正時代に建てられた造形を可能な限り残し、伝統的な工法・材料を用いて当時の趣を復元しました。鳳凰の透し彫りを施した欄間、伝統工法で復元した金色和紙張りの壁など、伝統工芸の技や歴史を感じる空間で食事をお楽しみください。



■ディナーコースメニュー　\18,000（税・サービス料込み）


【壱の皿】あめいろ唐墨　クリームチーズ　ミモレット　最中


【弐の皿】寒鰤　彩り大根　柚子味噌


【参の皿】蟹　林檎　アンディーブ


【肆の皿】帆立貝柱　塩麴焼き　インカの目覚め


【伍の皿】三瀬鶏　蕪　蛤　芹


【陸の皿】椎茸　すり流し　茸真丈


【魚】甘鯛　焦がし味噌　春菊　根セロリ


【お口直し】八女煎茶　葛餅


【肉】伊万里牛サーロイン　白葱　醤油麹　赤ワイン照焼き


【甘味】苺　和三盆　葛






＜迎賓館＞


天井高6mの、二面に大きくとられた窓から自然光が差し込む開放感溢れる会場で、フリードリンク付きのお食事をお楽しみいただけます。



■ディナーコースメニュー　\13,000（税・サービス料込み）


【壱の皿】あめいろ唐墨　クリームチーズ　ミモレット　最中


【弐の皿】寒鰤　彩り大根　柚子味噌


【参の皿】蟹　林檎　アンディーブ


【肆の皿】椎茸　すり流し　茸真丈


【魚】真鯛　焦がし味噌　春菊　根セロリ


【お口直し】八女煎茶　葛餅


【肉】九州産牛サーロイン　白葱　醤油麹　赤ワイン照焼き


【甘味】苺　和三盆　葛






＜ディナーコース概要＞


価格：\13,000～（税・サービス料込み）


期間：12月20日(土)～12月21日(日)、12月23日(火)～12月25日(木)


　　　大広間/南八畳/洋室　12月20日(土)　17:30～22:00（最終入店 20:00）


　　　　　　　　　　　　　12月21日(日)、23日(火)～25日(木)　17:30～21:30（最終入店 19:30）



　　　迎賓館　12月24日(水)・25日(木)　2部制　1部17:30～19:30／2部20:00～22:00


詳細・予約サイト :
https://takamiyagarden.com/topics/news/7529/

施設概要




高宮庭園茶寮（たかみやていえんさりょう）


〒815-0083　福岡市南区高宮五丁目16-1


TEL　092-710-3357


営業時間　≪ランチ≫11:00～15:30（最終入店13:30、土日祝14:00）


　　　　　≪ディナー≫日祝、火～木：17:30～21:30（最終入店19:30）


　　　　　　　　　　 金土祝前日：17:30～22:00（最終入店20:00）


　　　　　≪茶房≫11:00～16:30（最終入店15:30）


定休日　月曜日（祝日の際は火曜日）


席数　大広間 48席　個室1部屋、半個室1部屋


アクセス　西鉄天神大牟田線「高宮」駅 中央出口より徒歩5分


公式サイト :
https://takamiyagarden.com/restaurant/

運営会社概要

■社名：株式会社ポジティブドリームパーソンズ


■設立：1997年7月1日


■ファウンダー：杉元 崇将


■代表取締役社長：西村 輝夫


■本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F


■従業員数：972名（2025年5月1日現在）


■事業内容：ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業


■WEBサイト：https://www.positive.co.jp/


■公式アカウント：Facebook（ https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons ）


　　　　　　　　　Twitter（ https://twitter.com/pdp_kandou ）


　　　　　　　　　YouTube（ https://www.youtube.com/positivedreampersons ）


　　　　　　　　　Instagram（ https://www.instagram.com/positivedreampersons_inc/ ）