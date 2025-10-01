連結子会社（REPROCELL USA Inc.）に対する補助金の交付決定に関するお知らせ
株式会社リプロセル（以下、当社）は、2025年10月1日に以下の通りご報告を行いましたので、お知らせいたします。
当社の100%子会社である REPROCELL USA Inc.（米国メリーランド州）は、このたび、米国メリーランド州政府の外郭団体である Technical Development Corporation（TEDCO） が運営する Maryland Stem Cell Research Fund（MSCRF） による補助金（以下「本補助金」）に採択されましたので、下記のとおりお知らせいたします。
【本補助金の概要】
プロジェクト名: Development of a Centralized （GMP） Contract Development and Manufacturing
Organization （CDMO） and iGRP manufacturing
補助事業期間：2025年12月～2027年4月
補助上限額： 合計357,881ドル（マッチングファンド方式により715,762ドルに対する50%）（約53百万円） ※１ドル＝148円にて換算
本補助金により、REPROCELL USA Inc. は GMP基準のCDMO機能を強化するとともに、当社パイプラインの一つである iPS細胞由来神経グリア細胞のGMP準拠製造能力を獲得いたします。これにより、製薬企業やバイオテクノロジー企業のニーズに対応した製品供給が可能となり、再生医療の推進における信頼できるパートナーとして事業拡大を図ってまいります。
本件による当社業績への影響は軽微ですが、今後、業績に影響を与えることが判明した場合には速やかに公表 いたします。
TEDCO-MSCRF に関して
Maryland Stem Cell Research Fund（MSCRF）は、メリーランド州政府のイニシアチブに基づきTEDCOが運営する補助金制度であり、州内の幹細胞関連研究や再生医療分野の事業化を促進することを目的としています。詳細は以下をご参照ください。
https://www.mscrf.org/
配信元企業：株式会社リプロセル
