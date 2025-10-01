【インバウンドにも最適】伝統とモダンが融合！金沢箔のお重「うららか胴張オードブル重」で華やぐお正月と特別な日
晴れやかな席を、より一層華やかに彩るお重箱。
金沢伝統の金箔を贅沢にあしらい、日本の美意識を凝縮した逸品です。
胴張（どうばり）と呼ばれる丸みを帯びた優雅なフォルムは、どの角度から眺めても気品を感じさせ、テーブルに重厚感と華やぎを添えます。金沢箔ならではの柔らかな光沢が料理を引き立て、まるで芸術作品のような食卓を演出します。
おせちはもちろん、洋風オードブルやホームパーティーの特別なひとときにも最適。和と洋を問わず盛り付けた料理を格上げし、大切な人々との時間をより豊かにしてくれます。
さらに、実用性と美しさを兼ね備えている点も魅力。使わない時にはインテリアとしても映える存在感を放ち、長く愛用いただけます。
晴れの日を彩る贈り物や、ご自宅での特別なおもてなしに。
金沢箔の伝統美をまとったオードブル重で、心に残るひとときをお過ごしください。
【箔一】うららか胴張オードブル重～金沢箔のお重
https://naire-shop.com/naire-hakuichi-a151-08002/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330943&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
金沢伝統の金箔を贅沢にあしらい、日本の美意識を凝縮した逸品です。
胴張（どうばり）と呼ばれる丸みを帯びた優雅なフォルムは、どの角度から眺めても気品を感じさせ、テーブルに重厚感と華やぎを添えます。金沢箔ならではの柔らかな光沢が料理を引き立て、まるで芸術作品のような食卓を演出します。
おせちはもちろん、洋風オードブルやホームパーティーの特別なひとときにも最適。和と洋を問わず盛り付けた料理を格上げし、大切な人々との時間をより豊かにしてくれます。
さらに、実用性と美しさを兼ね備えている点も魅力。使わない時にはインテリアとしても映える存在感を放ち、長く愛用いただけます。
晴れの日を彩る贈り物や、ご自宅での特別なおもてなしに。
金沢箔の伝統美をまとったオードブル重で、心に残るひとときをお過ごしください。
【箔一】うららか胴張オードブル重～金沢箔のお重
https://naire-shop.com/naire-hakuichi-a151-08002/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330943&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ