「ブラックドラゴンキャンペーン2025」開催のお知らせ～RTX PRO 6000 Blackwellを期間限定・特別価格でご提供！～
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330918&id=bodyimage1】
AIとビジュアライゼーションのソリューションカンパニーである株式会社ジーデップ・アドバンス（GDEP Advance,Inc. 本社：東京都中央区、代表取締役CEO：飯野匡道、東証スタンダード 証券コード：5885）は、2025年10月1日（水）よりアカデミック（学校教育法で定められた教育機関）ユーザーとNVIDIA Inception Programパートナー向けに、「RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition」および「RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition」の2機種を対象とした「ブラックドラゴンキャンペーン」を台数限定で開催いたします。
2024年から4度にわたり開催している「ドラゴンキャンペーンシリーズ」は毎回多くの反響をいただいております。
第5弾となる今回の「ブラックドラゴンキャンペーン」は、生成AIや大規模言語モデル（LLM）、エージェントAIの推論処理に最適化された「RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition」が加わり、2026年3月31日（火）までの期間限定・特別価格でご提供いたします。最新かつ高性能なGPUのパフォーマンスによりAIやビジュアライゼーションのワークロードを加速したいお客様は、システムに組み込んだGPUモデルがお勧めです。ぜひこの機会にご検討いただければ幸いです。
キャンペーン概要
製品：NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition
価格：1,352,450円（税込・送料込）
製品：RTX 6000 PRO Blackwell Server Edition
価格：1,539,450円（税込・送料込）
期間：2025年10月1日（水）～2026年3月31日（火）受注分まで
対象：大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校、高等学校等の学校教育法で定められた教育機関のお客様。または、NVIDIA Inception Programパートナー様。
製品ページURL：https://www.gdep.co.jp/black_dragon_campaign2025/
※キャンペーン数量には限りがあります。
※予告なく変更または終了する場合もございますので予めご了承下さい。
製品仕様
ブランド名：RTX 6000 PRO Blackwell Max-Q
アーキテクチャー：NVIDIA Blackwell
GPUメモリ：96 GB GDDR7 with ECC
ディスプレイポート：4x DisplayPort 2.1
単精度演算性能：110 TFLOPS
最大消費電力：300W
グラフィックス バス：PCI Express 5.0 x 16
フォームファクター：111mm （H） x 266mm （L） XHFL Dual Slot
排熱：アクティブ
NVLink：非対応
VR Ready：対応
ブランド名：RTX 6000 PRO Blackwell Server Edition
アーキテクチャー：NVIDIA Blackwell
GPUメモリ：96 GB GDDR7 with ECC
ディスプレイポート：4x DisplayPort 2.1b
単精度演算性能：120 TFLOPS
最大消費電力：600W
グラフィックス バス：PCI Express 5.0 x 16
フォームファクター：111mm （H） x 266mm （L） XHFL Dual Slot
排熱：パッシブ
NVLink：非対応
VR Ready：対応
ジーデップ・アドバンスでは、当社独自のケース設計により、LLMやその他の複雑かつ大規模なAI学習に対応したワークステーション「DeepLearningSTATION II」や「NVIDIA RTX PROサーバー」など、RTX PRO 6000 BlackwellシリーズのGPUカードが搭載可能な製品を多数取り揃えております。
詳しくはお問い合わせください。
AIとビジュアライゼーションのソリューションカンパニーである株式会社ジーデップ・アドバンス（GDEP Advance,Inc. 本社：東京都中央区、代表取締役CEO：飯野匡道、東証スタンダード 証券コード：5885）は、2025年10月1日（水）よりアカデミック（学校教育法で定められた教育機関）ユーザーとNVIDIA Inception Programパートナー向けに、「RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition」および「RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition」の2機種を対象とした「ブラックドラゴンキャンペーン」を台数限定で開催いたします。
2024年から4度にわたり開催している「ドラゴンキャンペーンシリーズ」は毎回多くの反響をいただいております。
第5弾となる今回の「ブラックドラゴンキャンペーン」は、生成AIや大規模言語モデル（LLM）、エージェントAIの推論処理に最適化された「RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition」が加わり、2026年3月31日（火）までの期間限定・特別価格でご提供いたします。最新かつ高性能なGPUのパフォーマンスによりAIやビジュアライゼーションのワークロードを加速したいお客様は、システムに組み込んだGPUモデルがお勧めです。ぜひこの機会にご検討いただければ幸いです。
キャンペーン概要
製品：NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition
価格：1,352,450円（税込・送料込）
製品：RTX 6000 PRO Blackwell Server Edition
価格：1,539,450円（税込・送料込）
期間：2025年10月1日（水）～2026年3月31日（火）受注分まで
対象：大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校、高等学校等の学校教育法で定められた教育機関のお客様。または、NVIDIA Inception Programパートナー様。
製品ページURL：https://www.gdep.co.jp/black_dragon_campaign2025/
※キャンペーン数量には限りがあります。
※予告なく変更または終了する場合もございますので予めご了承下さい。
製品仕様
ブランド名：RTX 6000 PRO Blackwell Max-Q
アーキテクチャー：NVIDIA Blackwell
GPUメモリ：96 GB GDDR7 with ECC
ディスプレイポート：4x DisplayPort 2.1
単精度演算性能：110 TFLOPS
最大消費電力：300W
グラフィックス バス：PCI Express 5.0 x 16
フォームファクター：111mm （H） x 266mm （L） XHFL Dual Slot
排熱：アクティブ
NVLink：非対応
VR Ready：対応
ブランド名：RTX 6000 PRO Blackwell Server Edition
アーキテクチャー：NVIDIA Blackwell
GPUメモリ：96 GB GDDR7 with ECC
ディスプレイポート：4x DisplayPort 2.1b
単精度演算性能：120 TFLOPS
最大消費電力：600W
グラフィックス バス：PCI Express 5.0 x 16
フォームファクター：111mm （H） x 266mm （L） XHFL Dual Slot
排熱：パッシブ
NVLink：非対応
VR Ready：対応
ジーデップ・アドバンスでは、当社独自のケース設計により、LLMやその他の複雑かつ大規模なAI学習に対応したワークステーション「DeepLearningSTATION II」や「NVIDIA RTX PROサーバー」など、RTX PRO 6000 BlackwellシリーズのGPUカードが搭載可能な製品を多数取り揃えております。
詳しくはお問い合わせください。