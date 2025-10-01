RED° TOKYO TOWER通信｜2025年11月号

RED MAKER株式会社

東京タワーを拠点に、アニメ・漫画・ゲーム・スポーツなどのIPとファンをつなぐマッチング事業を展開するRED MAKER株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：原 康雄、以下、RED MAKER）

が運営する、日本最大級のデジタルアミューズメントパーク「RED° TOKYO TOWER（レッド トーキョータワー）」では、この秋のワクワクが詰まった多彩なイベントや新コンテンツを続々と展開します。

館内がハロウィン一色に染まる「RED° SPOOKY FESTIVAL 2025」、“絶叫必至”の新アトラクション「RED° VRアドベンチャー」のオープン、そしてオリジナルデザインのスマホケースが簡単に作成できる！と、導入直後から大人気の「スマホケース自販機」など、魅力が盛りだくさん！

この秋は、RED° TOKYO TOWERで思い出に残るひとときをお過ごしください。

ハロウィンムード全開！「RED° SPOOKY FESTIVAL 2025」開催中

■「RED° SPOOKY FESTIVAL 2025」イベント概要

RED° TOKYO TOWERでは、2025年10月31日（金）まで、ハロウィンイベント「RED° SPOOKY FESTIVAL 2025」を開催中です。館内はハロウィンモード全開で、かぼちゃやおばけの装飾があちこちに出現。記念撮影にぴったりなフォトスポットや、期間限定の特別コンテンツも登場し、世代を問わず楽しめる“ここでしか味わえないハロウィン体験”をご用意しています。

※イベント期間中は、東京タワー メインデッキの空間もハロウィンカラーに彩られます。

詳細はこちら：https://www.tokyotower.co.jp/event/20240911000301/(https://www.tokyotower.co.jp/event/20240911000301/)

■新アトラクション「RED° VRアドベンチャー」で究極の没入体験を！

【RED° TOKYO TOWER 4階「RED° VRアドベンチャー」】

RED° TOKYO TOWERでは、最新技術を駆使した新アトラクション「RED° VRアドベンチャー」を2025年10月17日（金）にオープンします！

1プレイ600円（税込み）でVRの360度映像とMX4Dモーションシートを組み合わせた、体感型没入エンターテインメントを体験できます。

＜アトラクションの特徴＞

- 圧倒的な没入感：VRゴーグルによる360度映像により、視界すべてが仮想空間に。- MX4Dモーションシート：上下・左右・前後にダイナミックに動く座席。- 多彩な特殊効果：風や振動など、体全体で体感する演出。- 酔いにくいVR：映像と動作が高い親和性を持ち、自然な没入体験を提供。



＜導入コンテンツの紹介＞

新アトラクションのオープンにあわせて、ハロウィンイベントと連動した“絶叫必至の”特別コンテンツをご用意しました！



「ウルトラ逆バンジー」

都会のど真ん中にそびえる巨大鉄塔からウルトラ大ジャンプ！

しかし帰還中にトラブル発生。急降下する台はまるでジェットコースター。

果たしてあなたは無事に着地できるのか？

「恐怖 ひきずりの刑VR」（ハロウィンイベント限定コンテンツ）

突如、見知らぬ集団に拉致され、椅子に固定されてしまったあなた。

目の前で他の人物が車に引きずられていく恐怖…。

次は自分の番かもしれない――極限の緊張感を体感せよ。

■お得なチケット＆キャンペーン

・ハッピーハロウィンチケット

10:00～16:59までのご入場限定で「ハッピーハロウィンチケット」3,500円（税込み）を販売中！

人気のVRホラーアトラクション《怨霊の金縛り屋敷》を1回無料で体験できるほか、

館内のアトラクションを2時間たっぷりお楽しみいただけます。



・ナイトパスポート仮装割

17:00以降、帽子やカチューシャなどハロウィンらしいアイテムを身につけて来場すると、「ナイトパスポート」が半額に！

※ご来場の皆さまに安心して楽しんでいただくため、過度なコスプレ（過度な露出、血糊の使用、大型の小道具など）はご遠慮ください。

詳細はこちら：https://tokyotower.red-brand.jp/news/red_spooky-festival-2025/(https://tokyotower.red-brand.jp/news/red_spooky-festival-2025/)

■TRICK OR TREAT EVENT

土日祝限定で開催される館内イベント。

ジャックオーランタンに出会ったら、元気よく「トリックオアトリート！」と声をかけてみてください。

思わぬサプライズが待っているかも…！？登場時間はお楽しみです。

今月の館長イチ押し！ニュース

■スマホの写真が特別な一品に！簡単オリジナルスマホケース作り

【東京タワーフットタウン1階】

RED° TOKYO TOWERでは、オリジナルスマホケースをその場で作成・購入できるスマホケース販売機『PickMe!Case』を、商業施設として初めて導入しました。

新婚旅行で東京を訪れたお客様が、思い出の写真をその場でスマホケースにして楽しむなど、大変ご好評をいただいています。

「画像を選んで、3分待つだけ！」操作はとてもシンプルで、作ったその場でオリジナルスマホケースを受け取れます。

旅行の思い出や家族・友達、推しの写真をケースにして、特別な一品にすることが可能です。

【作成ステップ】

- 自販機本体のQRコードをスマートフォンで読み取り- 使用言語を選択（11か国12言語対応）- スマートフォンの機種を選択- 印刷したい画像をアップロードし、位置やサイズを調整- 支払い後、約3分で完成！その場で受け取り可能

【料金】3,000円（税込み）

お気に入りの写真を使った、自分だけの特別なスマホケース作りを体験してみませんか。

詳細はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=FJWko6lqLeU

《RED° TOKYO TOWERとは》

「RED°」ブランドのメインプラットフォームとして、TOKYO/JAPANのアイコンである東京タワー内に日本最大規模となる次世代エンタメテーマパークを2022年4月に開業。最新のゲームタイトルをプレイしたり、世界最先端のXR技術を搭載したスタジアムで大会やイベントを楽しんだりと、あらゆる場面で遊びを詰めこんだ「異次元のエンタメ体験」を提供する空間を追求。東京タワーから日本全国へ、そして世界へRED°の世界観を発信していきます。

公式サイト：https://tokyotower.red-brand.jp/(https://tokyotower.red-brand.jp/)



《RED MAKER株式会社について》

RED MAKERは、「世界が日本に熱狂する、RED°経済圏の作り手に。」をミッションとして、日本の誇る多様な文化を次世代エンターテインメントへと昇華し、世界へ届ける「文化創造カンパニー」を目指しています。これまで「RED°」ブランドのもと、リアル施設やデジタル領域など多方面で事業を展開し、発見と熱狂が交差する体験を生み出してきました。そしてこのたび、私たちの原点である“創る”という意思をより明確に掲げるため、新社名を「RED MAKER株式会社」へと変更。これからも、未来のエンターテインメントを生み出す挑戦を続けてまいります。

公式サイト：https://red-maker.com/(https://red-maker.com/)