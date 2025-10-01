¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡ØBLEND(¥Ö¥ì¥ó¥É) BERRY(¥Ù¥êー)¡Ù¤«¤é¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò11·î5Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢¸ÂÄêÈ¯Çä
¥³ー¥»ー¥³¥¹¥á¥Ýー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ¹§Íº¡Ë¤Ï¡¢¥Ù¥êー¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥«¥éー¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡ØBLEND BERRY¡Ù¤«¤é¡¢2025Ç¯¥Û¥ê¥Çー¤Î¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¥ê¥Ã¥×¥Ð¥ëー¥ó<¥ê¥Ã¥×¥«¥éー>¡×¡Ö¥ªー¥ë¥æー¥Ëー¥É¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó<¥¢¥¤¥«¥éー>¡×¡Ö¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ó¥¸¥åー¡¡¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー<¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー>¡×¤Î¸ÂÄêÉÊ¡Ê3ÉÊÌÜ3ÉÊ¼ï¡¢¥Îー¥×¥ê¥ó¥È¥×¥é¥¤¥¹¡Ë¤ò2025Ç¯11·î5Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤Ë½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú¥Ö¥ì¥ó¥É¥Ù¥êー ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.blendberry-beauty.com/
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
2025Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Çー¥«¥éー¤Ï¡ÖSnow(¥¹¥Îー) Wink(¥¦¥£¥ó¥¯) Magic(¥Þ¥¸¥Ã¥¯)¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢Àã¤¬¥¦¥£¥ó¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë·îÌÀ¤ê¤È³¹¤Î¤¤é¤á¤¤È¶¦¤Ë¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ëµ±¤¯Åß¤ÎÀ¤³¦¤ò±é½Ð¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥Û¥ê¥Çー¤é¤·¤¤ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Ô¥ó¥¯¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥·ー¥º¥ó¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ê¥Ã¥×¥Ð¥ëー¥ó¡¡106¡¡¤È¤¤á¤¥¢¥¤¥¹¥Ô¥ó¥¯¡Û
¡¡¡Ö¥ê¥Ã¥×¥Ð¥ëー¥ó¡×¤Ï¥×¥é¥ó¥×¸ú²Ì¢¨1¤È¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¿°¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥ê¥Ã¥×¥«¥éー¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¥Ð¥ëー¥ó½èÊý¤Ç¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÅÉËì¤¬¿°¤Î½Ä¥¸¥ï¤â¥«¥Ðー¤·¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÄ¤é¤ó¤ÀÉ÷Á¥¤Î¤è¤¦¤Ë¢¨1¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¿°¤Ë¡£·Ú¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤Ä¤±¿´ÃÏ¤Ç¡¢¤Ä¤±¤¿½Ö´Ö¤È¤í¤±¤Æ¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ä¤±¤¿¤Æ¤Î¿§¡¦¥Ä¥ä¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¯¥Æ¥£¥ó¥È½èÊý¡¢¥Ö¥ì¥ó¥É¥Ù¥êー¤¦¤ë¤ª¤¤¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¢¨2¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¤È¤¤á¤¥¢¥¤¥¹¥Ô¥ó¥¯¡×¤ÏÀã¤Î¤è¤¦¤Ë²¹ÅÙ¤ÎÄã¤¤¡¢¤Ç¤â´Å¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÀÄ¤ß¥Ô¥ó¥¯¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÀÖ¤ä¥´ー¥ë¥É¤Î¥é¥á¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÇÛ¹ç¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ÎÅô¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë³ÑÅÙ¤Ç¤æ¤é¤á¤¯µ±¤¤¬¡¢¾åÉÊ¤ÇÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥éー¤Ç¤¹¡£
¢¨1¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¡¡¢¨2 ¥·ー¥Ù¥êー²Ì¼ÂÌý¡Ê¥Ò¥Ý¥Õ¥¡¥¨¥é¥à¥Î¥¤¥Ç¥¹²Ì¼ÂÌý¡Ë¡¦¥Ö¥É¥¦¼ï»ÒÌý¡¦¥¹¥¯¥ï¥é¥ó
¡Ú¥ªー¥ë¥æー¥Ëー¥É¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡¡105¡¡¥¹¥Îー¥¦¥£¥ó¥¯¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Û
¡¡¡Ö¥ªー¥ë¥æー¥Ëー¥É¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡ÖBACKLIT(¥Ð¥Ã¥¯¥ê¥Ã¥È)¡¡LAYER(¥ì¥¤¥äー)¡×¤ò¥«¥éー¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢BACKLIT(¥Ð¥Ã¥¯¥ê¥Ã¥È)¡ÊµÕ¸÷¡Ë¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Èþ¤·¤¤±¢±Æ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¢¥¤¥«¥éー¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¯¼«Á³¤Ê±¢±Æ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÌÜ¤â¤È¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥¢ーÈ¯¿§¤Î°Ù¡¢½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¹¥¤ß¤ÎÇ»¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Îー¥¦¥£¥ó¥¯¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤Ï¥¢¥¤¥Ûー¥ë¤Ë½À¤é¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç·ì¿§´¶¤È±¢±Æ¤òÍ¿¤¨¡¢¥Ö¥ëー¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£»Å¾å¤²¤Ë¥´ー¥ë¥É¥é¥á¤ò¥ª¥ó¤·¤¿¤é¡¢Åß¤é¤·¤¤Ñ³¤²£Å£Ù£Å¤¬´°À®¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤À¤±¤É·×»»¤·¤Ä¤¯¤µ¤ì¤¿¥¬ー¥êー¤Ê¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥ì¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ó¥¸¥åー¡¡¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¡¡101¡¡Îø¤¹¤ë¥·¥ê¥¦¥¹¡Û
¡Ö¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ó¥¸¥åー¡¡¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¡×¤ÏÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¥é¥á¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¤·¤¿É®¥¿¥¤¥×¤Î¥°¥ê¥Ã¥¿ー¥é¥¤¥Êー¤Ç¤¹¡£¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤ÇÊõÀÐµé¤Ëµ±¤Î®¤ìÀ±¤Î¤è¤¦¤ËÌÜ¤â¤È¤Ëµ±¤¤ò¤¢¤¿¤¨¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÉÁ¤¿´ÃÏ¤Ç»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¤ò´ÊÃ±¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÎÞÂÞ¤äÌÜÆ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»È¤¤Êý¤ÇÍýÁÛ¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¹¤ì¤Ë¶¯¤¯¤Ë¤¸¤ß¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ë¤ªÅò¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥ª¥Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎø¤¹¤ë¥·¥ê¥¦¥¹¡×¤Ï¹âµ±ÅÙ¤Ê¥Ô¥ó¥¯¡õ¥·¥ë¥Ðー¤Î¥é¥á¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¡£¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥Ùー¥¹¤¬¤Þ¤Ö¤¿¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¤¤é¤á¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤ÇÀ±¤¬Îø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢´Å¤¯¤Æ¿ÀÈëÅª¤Ê¥«¥éー¤Ç¤¹¡£
¢£¡ØBLEND BERRY¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ØBLEND BERRY¡Ù¤Ï¡¢¡È²Ä°¦¤¤¡É¤Î´°àú¼çµÁ¼Ô¡¢¡Ö¥Ê¥ë¥·¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥Æ¥£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢¥Ù¥êー¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥«¥éー¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÈ¼«¤Î¿§ºÌÍýÏÀ¤«¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿¡¢¤É¤ó¤ÊÈ©¤Ë¤â¤Ê¤¸¤à¥«¥éー¥ê¥ó¥°¥Ñ¥¿ー¥ó¡Öskin harmonizing color¡×¤ò¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥ëー¥Ùー¥¹¡¦¥¤¥¨¥íー¥Ùー¥¹¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Í³¤Ë¥«¥éー¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥³¥¹¥á¤È¤·¤Æ¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¥«¥éー¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯11·î5Æü¡¡½ç¼¡È¯Çä¡¡¡¡
¡Ø¥Ö¥ì¥ó¥É¥Ù¥êー¡Ù¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¸ÂÄêÉÊ ¡Ê3ÉÊÌÜ3ÉÊ¼ï¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾/ÆÃÄ¹/ÍÆÎÌ
£±.¥Ö¥ì¥ó¥É¥Ù¥êー¡¡¥ê¥Ã¥×¥Ð¥ëー¥ó¡¡
¡¡106¡¡¤È¤¤á¤¥¢¥¤¥¹¥Ô¥ó¥¯¡¡ ¡ã¥ê¥Ã¥×¥«¥éー¡ä¡¡2.5g
¤×ーー¤Ã¤¯¤êÉ÷Á¥µé¢¨1¡£¥×¥é¥ó¥×¸ú²Ì¢¨1¤Ç¤È¤í¤±¤ë¥Ä¥ä´¶¤È¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò¤¢¤¿¤¨¡¢¼çÌòµé¤Î¿°¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥ê¥Ã¥×¥«¥éー¡£Ç»Ì©¥Ù¥êー¤Î¹á¤ê¡£¥Ñ¥é¥Ù¥ó¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Õ¥êー¡£
£².¥Ö¥ì¥ó¥É¥Ù¥êー¡¡¥ªー¥ë¥æー¥Ëー¥É¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥óLe¡¡
105¡¡¥¹¥Îー¥¦¥£¥ó¥¯¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¡¡ã¥¢¥¤¥«¥éー¡ä¡¡6g
¡¡BACKLIT¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥ê¥Ã¥È¡Ë¡ÊµÕ¸÷¡Ë¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Èþ¤·¤¤±¢±Æ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¢¥¤¥«¥éー¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£±¢±Æ¡ßÎ©ÂÎ´¶¡ßÆ©ÌÀ´¶¡ß¥Ä¥ä¡ß·ì¿§´¶¤Ç°õ¾ÝÅª¤ÊÌÜ¤â¤È¤Ë¡£
£³.¥Ö¥ì¥ó¥É¥Ù¥êー¡¡¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ó¥¸¥åー¡¡¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー
101¡¡Îø¤¹¤ë¥·¥ê¥¦¥¹¡¡ ¡ã¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¡ä¡¡0.5£íL
ÊõÀÐµé¤Ëµ±¤¯¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢Î®¤ìÀ±¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤é¤ê¤ÈÌÜ¤â¤È¤òµ±¤«¤»¤ëÉ®¥¿¥¤¥×¤Î¥°¥ê¥Ã¥¿ー¥é¥¤¥Êー¡£¤³¤¹¤ì¤Ë¶¯¤¯¤Ë¤¸¤ß¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ë¤ªÅò¤Ç´ÊÃ±¥ª¥Õ¡£
¢¨1¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì
¢£¡Ø¥³ー¥»ー¥³¥¹¥á¥Ýー¥È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥³ー¥»ー¥³¥¹¥á¥Ýー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ù¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥»ー¤¬100¡ó½Ð»ñ¤¹¤ë¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¥»¥ë¥ÕÈÎÇä¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¤Î³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´î¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹»ö¶ÈÂÎ¤Ç¤¹¡£
