メディカルジャパン東京（クリニックEXPO） 出展のお知らせ
株式会社リプロセル（以下、当社）は、2025年10月1日（水）～3日（金）に開催される、メディカルジャパン東京にてブースを出展いたしますのでお知らせいたします。
当社ブースにおいては、エクソソームや郵送検査キットなど、様々な角度からヘルスケアにお役立ていただけるサービス・製品をご紹介いたします。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
■出展予定内容
iPSエクソソーム
今話題のエクソソームをiPS細胞から。
美容に疾患予防にと話題のエクソソームが、遂にiPS細胞からできました！
原料となる細胞、iPS細胞の樹立方法、製造工程、エクソソームの品質など、全てにこだわった、他とは一線を画す新製品です。
【iPS細胞とは？】
2006年に京都大学の山中伸弥教授によって発明されました。
皮膚や血液などさまざまな細胞になることができる「万能細胞」です。疾患の治療や薬剤の開発など、多用な利用方法が期待されています。
【iPSエクソソームの研究分野例（論文情報）】
iPSエクソソームの研究分野として、以下の点が学術論文において報告されています。
・線維芽細胞のコラーゲン産生量を維持する。
通常、線維芽細胞が老化すると、コラーゲンを産生する能力を失っていきます。しかし、iPSエクソソームを添加することで線維芽細胞のコラーゲン産生量が減少せず、維持されることが報告されています。
・細胞の増殖能を維持する。
細胞は老化していくことで分裂・増殖する能力を失っていきます。ところが、iPSエクソソームを添加した細胞は、増殖する能力が維持されることが報告されています。
骨髄間葉系幹細胞エクソソーム
当社の骨髄間葉系幹細胞エクソソームは、スウェーデンにあるセルコラブス社（Cellcolabs）で研究・開発が行われてきました高品質なエクソソームです。以下の特長を有しており、安心してお使い頂けます。
・名門カロリンスカ研究所で20年以上、間葉系幹細胞研究に従事するカタリナ・ル・ブラン教授の技術を採用し開発
・骨髄由来間葉系幹細胞エクソソームは、世界中で多くの臨床研究で使用
・スウェーデンの政府機関・医療製品庁から承認を取得した再生医療グレード施設で製造
郵送検査キット「ウェルミル」
《オンライン診療での利用実績あり》《更年期》《ストレス》《妊活》《不眠》郵送検査キット「ウェルミル」では、女性ホルモンや男性ホルモン、ストレス、卵巣年齢AMH、甲状腺などをチェックできる郵送検査キットを提供しています。日頃の不調や気になっている症状がある方に、簡便なプレチェックとしてお使いいただくことができます。郵送検査の手順は簡単で、ご自宅に届いた採血キットまたは唾液採取キットを用いて、指先から数滴の血液あるいはスポンジで唾液を採取し、検体をレターパックで返送するだけで完了します。医療機関にオンライン診療目的で導入いただいた実績もあります。郵送ではなく院内採血管でも可能です。検査結果PDFがメールで届きますので、検査結果をもとに今後の対策を考えることに役立ちます。
（一般向け検査項目※法人・クリニック向けには他も相談可）
・唾液検査キット⇒女性ホルモン エストロゲン（エストラジオール）、コルチゾール、男性ホルモン テストステロン、メラトニン
・血液検査キット⇒女性ホルモン エストロゲン（エストラジオール）、FSH、甲状腺ホルモン（TSH、FT4）、抗ミュラー管ホルモン（AMH）
