酢酸菌酵素のチカラが翌朝の元気にダイレクトアプローチ！ 飲み過ぎ対策サプリ『宴ざんまい』好評販売中！ / ～お酒好き必見！飲んでいるときから酢酸菌酵素がアルコールに直接アプローチ！～
富山県でサプリメントの開発・製造を行う協和薬品株式会社（所在地：富山県富山市）から発売された、酢酸菌抽出物末をメインに配合したサプリメント「宴ざんまい」がECモール「Amazon」、「楽天市場」を中心に好評販売中です。
「宴ざんまい 商品ページ」URL： https://kyowa-yakuhin.co.jp/utagezanmai/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330904&id=bodyimage1】
■開発背景
楽しいひとときの余韻を、翌朝まで心地よく。
「宴ざんまい」は、“宴を楽しむ全ての人に、翌日の爽快感を届けたい”という想いから誕生しました。
酢酸菌抽出物末には、アルコールの分解に不可欠な「アルコール脱水素酵素」と「アルデヒド脱水素酵素」が含まれており、飲んでいる時からアルコールに直接アプローチします。
「宴ざんまい」では、この酢酸菌抽出物末を3粒あたり510mg配合。さらに、ウコンエキス末、酵母エキス末、亜鉛、そして当社オリジナル原料であるスリランカ産コタラヒムブツエキス末をバランスよく加えました。
「ウコンを超える飲み過ぎ対策サプリ」としてご好評いただいています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330904&id=bodyimage2】
■商品の特徴
・アルコール脱水素酵素とアルデヒド脱水素酵素を含む酢酸菌抽出物末510mg（3粒あたり）を配合！
・酢酸菌抽出物末の他、ウコンエキス末、コタラヒムブツエキス末、亜鉛、酵母エキス末をバランスよく配合！
※コタラヒムブツエキス末は、スリランカ原産ニシキギ科サラシア属の原料であり、当社オリジナル原料です。
■商品概要
商品名 ：宴ざんまい
商品区分 ：健康補助食品
商品バリエーション：大容量タイプ 7回分/14回分/30回分、分包タイプ 1回分×3包/1回分×30包
1回あたり摂取目安 ：3粒（340mg/粒）を目安に、水またはぬるま湯などでお召し上がりください。
主成分 ：酢酸菌抽出物末
賞味期限 ：製造日から24カ月
発売日 ：2024年10月9日（水）
■ご購入先
Amazon
https://x.gd/kfW5r
楽天市場
https://www.rakuten.co.jp/kyowa-yakuhin/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330904&id=bodyimage3】
■会社概要
会社名 ：協和薬品株式会社
代表者 ：代表取締役 蜷川雄一
所在地 ：富山県富山市経力163番地
ＴＥＬ ：076-429-7722
ＦＡＸ ：076-429-7725
ＵＲＬ ：https://www.kyowa-yakuhin.co.jp
事業内容：健康食品の企画・製造・販売、
化粧品製造販売、医薬部外品の卸、医薬品の卸
【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】
協和薬品株式会社
担当者：石坂
TEL ：076-429-7722
Mail ：info-eg@kyowa-yakuhin.co.jp
配信元企業：協和薬品株式会社
「宴ざんまい 商品ページ」URL： https://kyowa-yakuhin.co.jp/utagezanmai/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330904&id=bodyimage1】
■開発背景
楽しいひとときの余韻を、翌朝まで心地よく。
「宴ざんまい」は、“宴を楽しむ全ての人に、翌日の爽快感を届けたい”という想いから誕生しました。
酢酸菌抽出物末には、アルコールの分解に不可欠な「アルコール脱水素酵素」と「アルデヒド脱水素酵素」が含まれており、飲んでいる時からアルコールに直接アプローチします。
「宴ざんまい」では、この酢酸菌抽出物末を3粒あたり510mg配合。さらに、ウコンエキス末、酵母エキス末、亜鉛、そして当社オリジナル原料であるスリランカ産コタラヒムブツエキス末をバランスよく加えました。
「ウコンを超える飲み過ぎ対策サプリ」としてご好評いただいています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330904&id=bodyimage2】
■商品の特徴
・アルコール脱水素酵素とアルデヒド脱水素酵素を含む酢酸菌抽出物末510mg（3粒あたり）を配合！
・酢酸菌抽出物末の他、ウコンエキス末、コタラヒムブツエキス末、亜鉛、酵母エキス末をバランスよく配合！
※コタラヒムブツエキス末は、スリランカ原産ニシキギ科サラシア属の原料であり、当社オリジナル原料です。
■商品概要
商品名 ：宴ざんまい
商品区分 ：健康補助食品
商品バリエーション：大容量タイプ 7回分/14回分/30回分、分包タイプ 1回分×3包/1回分×30包
1回あたり摂取目安 ：3粒（340mg/粒）を目安に、水またはぬるま湯などでお召し上がりください。
主成分 ：酢酸菌抽出物末
賞味期限 ：製造日から24カ月
発売日 ：2024年10月9日（水）
■ご購入先
Amazon
https://x.gd/kfW5r
楽天市場
https://www.rakuten.co.jp/kyowa-yakuhin/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330904&id=bodyimage3】
■会社概要
会社名 ：協和薬品株式会社
代表者 ：代表取締役 蜷川雄一
所在地 ：富山県富山市経力163番地
ＴＥＬ ：076-429-7722
ＦＡＸ ：076-429-7725
ＵＲＬ ：https://www.kyowa-yakuhin.co.jp
事業内容：健康食品の企画・製造・販売、
化粧品製造販売、医薬部外品の卸、医薬品の卸
【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】
協和薬品株式会社
担当者：石坂
TEL ：076-429-7722
Mail ：info-eg@kyowa-yakuhin.co.jp
配信元企業：協和薬品株式会社
プレスリリース詳細へ