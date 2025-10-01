日本ハム株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：井川 伸久/以下、日本ハム）は、2025年10月中旬からお歳暮ギフトの販売を開始します。定番のギフト商品に加え、2006年の発売以来おいしさにこだわり続けてきた「美ノ国」シリーズから、ブランド誕生20周年に向けた新たな挑戦として『北海道 プレミアム 美ノ国 翠麗』を立ち上げ、その第一弾として『北海道 プレミアム 美ノ国 翠麗 布巻き熟成ホワイトロースハム』を発売いたします。

『北海道 プレミアム 美ノ国 翠麗 布巻き熟成ホワイトロースハム』は、日本の美しい緑を意味する「翠」と高雅な美しさを表す「麗」の名にふさわしい、 日本ハムが誇るこだわりぬいたハムギフトブランドです。北海道産のチルド原料肉に限定し、冷凍しないフレッシュな原料肉ならではのうま味を引き出す長期熟成と布巻き加熱製法を採用。しっとりとした食感と豊かな香りで、ハレの日にふさわしい贅沢な味わいをお届けします。

また、定番の「北海道 プレミアム 美ノ国」を贈ったことはあっても、ご自身で味わったことがないという声にお応えし、人気アイテムを厳選した「お試しセット」を期間・数量限定で発売いたします。この機会にぜひ「北海道 プレミアム 美ノ国」の味わいをお楽しみください。

※北海道産の原料肉を使用しています

【NEW】 北海道 プレミアム 美ノ国 翠麗 布巻き熟成ホワイトロースハム UKH-SR10

内容量： 布巻き熟成ホワイトロースハム500g

参考小売価格： 10,800円（税込）

保存方法： 冷蔵(10℃以下)

【NEW】 北海道 プレミアム 美ノ国 お試しセット

内容量：肩ロース生ハム30g／熟成ロースハム45g／あらびきソーセージ73g

参考小売価格： 734円（税込）

保存方法： 冷蔵(10℃以下)

定番のハム・ソーセージギフト「北海道 プレミアム 美ノ国」

2006年より販売を開始した「美ノ国」は、2023年から使用する原料肉を北海道産に限定し「北海道 プレミアム 美ノ国」としました。素材のうま味や香りを引き出すため、肉を熟知した製造者が肉の状態をチェックしながら商品にあわせた熟成を行っています。

北海道 プレミアム 美ノ国 ブロックセット UKH-55

内容量：熟成ロースハム390g／熟成ももハム280g

参考小売価格： 5,400円（税込）

保存方法： 冷蔵(10℃以下)

北海道 プレミアム 美ノ国 バラエティセット UKH-58

内容量：熟成ロースハム45ｇ×2 ／肩ロース生ハム30ｇ／熟成ロースハムステーキ50ｇ／熟成ビアシンケン40ｇ／熟成あらびきステーキ47ｇ ／熟成ベーコン48ｇ／熟成あらびきウインナー60ｇ／白い熟成あらびきウインナー60ｇ

参考小売価格： 5,400円（税込）

保存方法： 冷蔵(10℃以下)

食べきりサイズで贈りやすい！「こころわけギフト」シリーズからも新ラインアップ登場

ちょうどいい食べきりサイズのアソートギフトをそろえた「こころわけギフト」シリーズから、重箱に盛り付けるだけで便利な「こころわけ 洋風おせちセット」を発売します。

今年のお中元で発売した『こころわけ 冷製オードブルセット』に、今回は新たに「パテ・ド・カンパーニュ」「4種のドライフルーツ入りチーズデザート」を加え、盛り付けるだけでオリジナルの洋風おせちセットや洋風おつまみセットができる洋惣菜アソートにしました。少人数世帯やご夫婦世帯（親世帯）への贈り物にも最適です。

【NEW】 こころわけ 洋風おせちセット KYO-100

内容量： こわけのローストビーフ100g／ローストビーフソース20g／こわけのローストポーク(ヒレ肉)100g／こわけのやわらかヒレ生ハム100g／4種のドライフルーツ入りチーズデザート100g×2／パテ・ド・カンパーニュ100g×2／彩り野菜のジュレ100g×2

参考小売価格： 10,800円

保存方法： 冷凍(－18℃以下)

■お歳暮公式サイトURL https://www.nipponham.co.jp/gift/

この商品に関する消費者からのお問い合わせ先・・・TEL 0120‐175955 ( 日本ハムお客様サービス室)