【リーガロイヤルホテル大阪】麗しき装飾芸術を、五感で味わう　大阪中之島美術館「新時代のヴィーナス！アール・デコ100年展」コラボレーションメニューを販売

株式会社ロイヤルホテル中央：アール・デコの象徴である幾何学模様をモチーフにしたひと品（レストラン シャンボール）右：女性のために作られたリキュールを使用し、女性らしさと華やかさを表現したカクテル（セラーバー）

リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（大阪市北区中之島、総支配人 中川 智子）の直営レストラン・バー4店舗では、現代装飾美術・産業美術国際博覧会（通称：アール・デコ博）」開催から100周年を記念し「アール・デコと女性」をテーマに大阪中之島美術館で開催される展覧会「新時代のヴィーナス！アール・デコ100年展」開催に際し、アール・デコの世界観を表現したコラボレーションメニューを2025年10月4日（土）から2026年1月4日（日）までの期間限定で提供いたします。

1920年代のパリで花開いた「アール・デコ」は、直線や幾何学模様を特徴とする、モダンで洗練された装飾様式。華やかでありながら機能的で、建築やファッション、ジュエリーなど幅広い分野に影響を与え、当時の人々を魅了し、時代の先端を象徴したこの美意識を、リーガロイヤルホテル大阪では“料理”と“カクテル”で表現します。アール・デコ様式における女性像の表現や、その多様なデザインを美術館とホテルでお楽しみいただけます。

コラボレーションメニューの特長

■アール・デコの美学が息づく“食の装飾芸術”

29階から大阪市街を一望する「レストラン シャンボール」では、アール・デコから着想を得た、黒と金の幾何学模様をあしらったプレートに浮かび上がる、シェフ渾身のスターターをご用意。シンメトリーで彩るひと品で、視覚でもアール・デコのスタイルをお楽しみいただけます。また、10月に3周年を迎える「THE RAY」では、烏賊（いか）墨で黒く染めたトマトソースが描く市松模様が目を引くひと皿をご提供。バターナッツ南瓜のオレンジ色はアール・デコ時代の女性らしさをモチーフに。ライム香る烏賊のタルタルとともに、多彩な食感をお楽しみいただけます。

■時代を映す一杯とともに、至高のバータイムを

「リーチバー」では、1925年の時代を象徴する一杯が登場。鮮やかな色彩とバラの香りが、アール・デコの華やかさをそのまま映し出しています。「セラーバー」では、大ぶりの帽子をかぶった女性を思わせるシルエットのカクテルを。アール・デコ時代に流行し、エレガントな女性が楽しめるよう作られたといわれるリキュールを用いて、優雅さと意志の強さが重なる味わいに仕上げました。

100年前の美学にインスパイアされた、特別なコラボレーションメニューの概要は以下の通りです。

■「新時代のヴィーナス！アール・デコ100年展」コラボレーションメニュー 概要

【期間】 2025年10月4日（土）～2026年1月4日（日）

【店舗】 「レストラン シャンボール」「THE RAY」「リーチバー」「セラーバー」

【各店概要】

■「レストラン シャンボール」（イーストウイング29階）

【販売期間】 2025年10月4日（土）～12月14日（日）

【提供時間】 12：00～14：00 / 18：00～22：00（ラストオーダー20：30）

【休業日】 毎週月曜（祝日を除く）

【メニュー】

・「卓上を彩る小さなスターター」

アール・デコの象徴である幾何学模様をモチーフにしたひと皿。

なかには、モザイクタイルのような意匠のひと品も登場し、アール・デコらしいリズムと洗練が、テーブルに華やかさを添えます。

※ランチ・ディナーコースの一品としてお召しあがりいただけます

幾何学模様に浮かび上がる、フランス料理の粋を凝縮した3品■「THE RAY」（アネックス7階）

【販売期間】 2025年10月2日（木）～2026年2月2日（月）

【除外日】 2025年12月18日（木）～25日（木）、12月31日（水）～2026年1月4日（日）

【提供時間】 12：00～14：00

【休業日】 毎週火曜・水曜（祝日を除く）

【メニュー】

・「ライム香る烏賊（いか）のタルタル バターナッツと鰹節の出会い」

ライムの香りをまとわせた烏賊のタルタルに、バターナッツ南瓜と鰹節を合わせた奥行きある味わいを添えて。シャープな市松模様と、鮮やかなオレンジ色のコントラストが、アール・デコの装飾性と現代的な女性像を想起させます。

※ランチコース「クロレ」（6,072円）の一品としてお召しあがりいただけます

市松模様とともに女性らしい美しさを表現した一皿■「リーチバー」（ウエストウイング1階）

【販売期間】 2025年10月4日（土）～2026年1月4日（日）

【提供時間】 ［月～金］16：00～24：00（ラストオーダー23：30）

［土日祝］14：00～24：00（ラストオーダー23：30）

【休業日】 毎週火曜（祝日を除く）

【メニュー】

・「Style 1925」3,036円

1925年に最初のアール・デコ博が開かれた年を象徴する一杯。

アール・デコらしい鮮やかかつ華やかな色合いと装飾性を表現しました。

華やかなバラの香りとともにお楽しみください。

注ぐことでコントラストが生まれる華やかなカクテル■「セラーバー」（地下2階）

【販売期間】 2025年10月4日（土）～2026年1月4日（日）

【提供時間】 17：00～24：00（ラストオーダー23：30）

【メニュー】

・「Flapper Girl（フラッパー ガール）」2,657円

大ぶりの帽子をかぶった女性の横顔を思わせる、印象的なシルエット。

オレンジスライスをあしらった一杯は、アール・デコの時代に描かれたエレガントで自由な女性像をモチーフにしています。

女性のために作られたリキュールを使用した、フルーティーで上品な一杯

＜レストラン・バー優待＞

「新時代のヴィーナス！アール・デコ100年展」観覧券・半券のご提示で直営レストラン・バーでのご飲食代金を10％OFFにてご利用いただけます。

※その他、他の優待チケット、各種割引・特典制度との併用はできません

※写真はすべてイメージです

※料金はすべて税金・サービス料を含みます

※メニュー内容は、食材の入荷状況等により変更する場合があります

※アレルギー物質につきまして、ご心配をお持ちのお客様は係員にお申し出ください

※お米の産地について特別の記載をしていない場合、メニューで使用しているお米は全て国産米です

＜お客様のご予約・お問い合わせ先＞

「レストラン シャンボール」TEL.06-6441-0953

「THE RAY」TEL.06-6441-0954

「リーチバー」TEL.06-6441-0983

「セラーバー」TEL.06-6448-0327

ホームページ https://www.rihga.co.jp/osaka/restaurant/fair_list/art-deco

＜リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション＞:

https://www.rihga.co.jp/osaka

Facebook：https://www.facebook.com/rihgaroyal.osaka

Instagram: https://www.instagram.com/rihgaroyalhotel_official

大阪中之島美術館「新時代のヴィーナス！アール・デコ100年展」開催概要

【会 期】 2025年10月4日（土）～2026年1月4日（日）

【休館日】 月曜日、10月14日（火）、11月4日（火）、25日（火）、12月30日（火）～1月1日（木・祝）

※10月13日（月・祝）、11月3日（月・祝）、24日（月・休）は開館

【開場時間】 10：00～17：00（入場は16：30まで）

【会 場】 大阪中之島美術館 5階展示室（大阪市北区中之島4丁目3-1）

【公式サイト】 https://nakka-art.jp/exhibition-post/artdeco100th/

【お問い合わせ】 大阪市総合コールセンター

TEL：06-4301-7285（受付時間 8：00～21：00 年中無休）