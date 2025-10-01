「ステーションコンサート ｉｎ 渋谷」を開催します！

東京地下鉄株式会社

公益財団法人メトロ文化財団（東京都千代田区、会長：本田 勝、以下「メトロ文化財団」）、東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）、東急電鉄株式会社（東京都渋谷区、取締役社長：福田 誠一、以下「東急電鉄」）は、２０２５年１０月１８日（土）及び１９日（日）に東京メトロ・東急電鉄渋谷駅構内にて「ステーションコンサート in 渋谷」を開催します。

このコンサートは、毎年秋の恒例行事として行われる「渋谷音楽祭」の一環として、メトロ文化財団が主催し、東京メトロ及び東急電鉄が後援します。

１日目の木管楽器が奏でる華麗な音色、２日目のサクソフォンによる力強いアンサンブル。それぞれの魅力あふれる演奏をお楽しみください。皆さまのご来場をお待ちしております。

「ステーションコンサート in 渋谷」の詳細は、以下のとおりです。

※本公演はメトロ文化財団の「メトロコンサート」の一環として実施するものです。

記

１ 開 催 日 ２０２５年１０月１８日（土）・１９日（日）

２ 開催時間 各日 １４時００分～１６時００分

※休憩あり

※開場は、約２０分前を予定しております。状況により前後する場合がございます。

予めご了承ください。

３ 場 所 東京メトロ・東急電鉄渋谷駅 駅構内Ｂ１出口方面（別紙地図参照）

４ 入 場 料 無料

５ 主 催 公益財団法人メトロ文化財団

６ 後 援 東京地下鉄株式会社 東急電鉄株式会社

７ お問い合わせ先

東京メトロお客様センター https://www.tokyometro.jp/support/index.html

ステーションコンサート in 渋谷」 詳細

■１０月１８日（土） １４時００分～１６時００分 ※途中休憩あり

１ 演奏・曲目 公演：木管五重奏

・トリッチ・トラッチ・ポルカ ／ J.シュトラウス

・「だったん人の踊り」より ／ ボロディン

・人生のメリーゴーランド ／ 久石 譲 他

２ 出 演 者 木管五重奏 『ロン・ポワン』

・フルート 鎌倉 有里

・オーボエ 戸田 智子

・クラリネット 鶴山 まどか

・ホルン 二宮 聡美

・ファゴット 栗林 愛理

■１０月１９日（日） １４時００分～１６時００分 ※途中休憩あり

１ 演奏・曲目 公演：サクソフォン五重奏

・Waltz for Debby ／ B.エヴァンス 編曲：P.カールソン

・蘇州夜曲 ／ 服部 良一

・丸の内サディスティック ／ 椎名 林檎 他

２ 出 演 者 Saxophone Quintet 『Five by Five』

・アルト＆テナー 宮越 アツシ

・ソプラノ＆アルト 宮越 悠貴

・バリトン 田中 奏一朗

・ソプラノ＆アルト スティーブ・チェイ

・テナー 彦坂 優太

※日程により、曲目及び演奏者は異なります。

また、予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

※混雑状況によっては入場制限をする場合があり、ご鑑賞いただけない可能性がございます。

予めご了承ください。

※関係者以外の写真撮影、録音、動画撮影はご遠慮ください。

※会場内で係員の指示及び注意事項に従っていただけない場合は、

入場をお断りすることがございます。

また、他のお客様のご迷惑になるような行為はおやめください。

【場所詳細】

以 上