「ステーションコンサート ｉｎ 渋谷」を開催します！

　公益財団法人メトロ文化財団（東京都千代田区、会長：本田　勝、以下「メトロ文化財団」）、東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂　彰洋、以下「東京メトロ」）、東急電鉄株式会社（東京都渋谷区、取締役社長：福田 誠一、以下「東急電鉄」）は、２０２５年１０月１８日（土）及び１９日（日）に東京メトロ・東急電鉄渋谷駅構内にて「ステーションコンサート in 渋谷」を開催します。



　このコンサートは、毎年秋の恒例行事として行われる「渋谷音楽祭」の一環として、メトロ文化財団が主催し、東京メトロ及び東急電鉄が後援します。


　


　１日目の木管楽器が奏でる華麗な音色、２日目のサクソフォンによる力強いアンサンブル。それぞれの魅力あふれる演奏をお楽しみください。皆さまのご来場をお待ちしております。



　「ステーションコンサート in 渋谷」の詳細は、以下のとおりです。


　※本公演はメトロ文化財団の「メトロコンサート」の一環として実施するものです。



１　開 催 日　　２０２５年１０月１８日（土）・１９日（日）




２　開催時間　　各日 １４時００分～１６時００分


※休憩あり


※開場は、約２０分前を予定しております。状況により前後する場合がございます。


　 予めご了承ください。




３　場　　所　　東京メトロ・東急電鉄渋谷駅 駅構内Ｂ１出口方面（別紙地図参照）




４　入 場 料　　無料




５　主　　催　　公益財団法人メトロ文化財団




６　後　　援　　東京地下鉄株式会社　東急電鉄株式会社




７　お問い合わせ先　　


東京メトロお客様センター　https://www.tokyometro.jp/support/index.html



ステーションコンサート in 渋谷」　詳細

■１０月１８日（土） １４時００分～１６時００分 ※途中休憩あり


１　演奏・曲目　公演：木管五重奏


・トリッチ・トラッチ・ポルカ ／ J.シュトラウス


・「だったん人の踊り」より ／ ボロディン　


・人生のメリーゴーランド ／ 久石 譲　　　他




２　出 演 者　　木管五重奏 『ロン・ポワン』


・フルート　　　　鎌倉 有里


・オーボエ　　　　戸田 智子


・クラリネット　　鶴山 まどか


・ホルン　　　　　二宮 聡美


・ファゴット　　　栗林 愛理









■１０月１９日（日） １４時００分～１６時００分 ※途中休憩あり


１　演奏・曲目　公演：サクソフォン五重奏


・Waltz for Debby ／ B.エヴァンス 編曲：P.カールソン


・蘇州夜曲 ／ 服部 良一


・丸の内サディスティック ／ 椎名 林檎　　他


　　


　２　出 演 者　　Saxophone Quintet 『Five by Five』


・アルト＆テナー　　宮越 アツシ


・ソプラノ＆アルト　宮越 悠貴


・バリトン　　　　　田中 奏一朗


・ソプラノ＆アルト　スティーブ・チェイ


・テナー　　　　　　彦坂 優太






※日程により、曲目及び演奏者は異なります。


　また、予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。


※混雑状況によっては入場制限をする場合があり、ご鑑賞いただけない可能性がございます。


　予めご了承ください。


※関係者以外の写真撮影、録音、動画撮影はご遠慮ください。


※会場内で係員の指示及び注意事項に従っていただけない場合は、


　入場をお断りすることがございます。


　また、他のお客様のご迷惑になるような行為はおやめください。




以　上