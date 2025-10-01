ダル・アル・アルカン、ジェッダのキング・アブドゥルアズィーズ通りに「マンハッタン」マスタープランを立ち上げ、『トランプ・プラザ』を備えたランドマーク開発を計画

ジェッダ（サウジアラビア） , 2025年10月1日 /PRNewswire/ -- サウジアラビアを代表する不動産デベロッパーであるダル・アル・アルカンは、ランドマークとなるマスタープラン、マンハッタンを立ち上げる予定です。



ジェッダ中心部の一等地100万平方メートルを擁するこの記録的な価値の土地は、同市で史上最高額の土地取引として記録されており、キング・アブドゥルアズィーズ通りに戦略的に位置しています。比類ない規模と立地を誇るこの開発は、活気に満ちた世界水準の複合コミュニティによってジェッダ中心部を一新することになります。

マンハッタンマスタープランは、多様性と持続可能性を備えたコミュニティとして設計されており、4つの地区に分かれています。各地区はセントラルパークを中心に据え、敷地全体を貫く壮大な大通りと広大な緑の軸によってシームレスにつながっています。広々としたオープンスペースや歩行者に優しい街路、商業と住宅が一体となったゾーンにより、暮らし・仕事・レジャーが融合するダイナミックな環境が創出されます。

マンハッタン・マスタープランは、その卓越した規模と過去最高額の価値によって、世界で最も著名な不動産ブランドを惹きつけています。中心には、ダール・グローバルがトランプ・オーガナイゼーションと協力して開発を行うトランプ・プラザ・ジェッダが位置し、王国を代表する象徴的な存在となる見込みです。敷地内で最も目立つ28,000平方メートルの角地に位置するトランプ・プラザは、マンハッタン風のオフィス、プレミアム住宅、サービスアパートメント、専用タウンハウス、そしてセントラルパークに着想を得た公園を融合させ、ニューヨークの精神をジェッダ独自の個性とともに体現します。

ダル・アル・アルカン会長のユセフ・アル・シェラッシュは次のようにコメントしました。 「マンハッタン・マスタープランは、ジェッダでも屈指の特別な土地の一つ、キング・アブドゥルアズィーズ通りに位置する史上最高額の用地に築かれています。これはまさに千載一遇の開発機会です。私たちはこの立地の強みを生かすことで、サウジアラビアにおける都市生活を再定義する世界水準のコミュニティを創造しており、歩いて暮らせる、持続可能でつながりのあるコミュニティを実現し、王国におけるライフスタイルと投資の新たな基準を打ち立てます。」

トランプ・オーガニゼーションのエグゼクティブ・バイスプレジデントであるエリック・トランプ氏は、トランプ・プラザ・ジェッダについて以前次のようにコメントしました。「トランプ・プラザ・ジェッダの立ち上げにより、サウジアラビアでの事業展開を拡大できることを光栄に思います。このプロジェクトは、世界水準のホスピタリティ、モダンな暮らし、そしてダイナミックなビジネス環境を融合させ流ことで、私たちの卓越性へのビジョンを体現しています。私たちはダール・グローバルとともに、王国における名声と革新の新たな基準となるデスティネーションを創り上げています。」

