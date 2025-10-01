10月限定「曜日替わり特典キャンペーン」開催！福島店だけの特別な一ヶ月【北海道海鮮 にほんいち 福島店】

株式会社N・I

株式会社N・I（本社：大阪市淀川区、代表取締役：河村 則夫）が運営する『北海道海鮮 にほんいち 福島店』では、2025年10月1日(水)～10月31日(金)の期間限定で「曜日替わり特典キャンペーン」を開催いたします。

刺身盛りの半額やハイボール99円、日本酒半額など曜日ごとに異なる特典をご用意。さらに、毎月21日に実施している“にほんいちの日”では、日本酒10種を500円でお楽しみいただけます。

今回の「曜日替わり特典キャンペーン」は、曜日ごとに特典が変わるため、訪れるたびに新しい楽しみを味わえる企画です。

中でも、水曜・木曜限定の「刺身盛り半額」は、北海道直送の鮮度抜群な魚介を気軽に味わえる今月注目の特典。ハイボール99円や飲み放題半額など、曜日によって楽しみ方を変えられるのも本企画の魅力です。また、毎月恒例の「にほんいちの日（毎月21日）」では、日本酒10種を1杯500円でご提供。飲み比べを楽しみながら、お気に入りの一杯を見つけていただけます。

曜日ごとに表情を変える多彩な特典と、恒例イベントが重なる10月。にほんいちらしい新鮮な食材とお得な企画を、この機会にぜひご堪能ください。

◆月間イベントキャンペーン 概要

キャンペーン期間：2025年10月1日(水)～2025年10月31日(金)

特典内容：

日～火曜：ハイボール99円（通常549円）

水・木曜：刺身盛り半額（条件あり）

金・土曜：21時以降飲み放題半額（条件あり）

土～木曜：北海道銘柄の日本酒半額

恒例イベント：毎月21日の「にほんいちの日」では、日本酒10種を1杯500円で提供

受付時間：17:00～24:00(L.O.23:30)

店舗情報北海道海鮮 にほんいち 福島店

■所在地：大阪府大阪市福島区福島5-11-2

■電話番号：06-6455-6100

■営業時間：17:00～24:00(L.o.23:30) 日曜営業

■定休日：不定休

■MAP：https://maps.app.goo.gl/F1pCZN18KTjRX3za9

■公式Instagram：https://www.instagram.com/nihonichifukushima/

当店は、周りを気にせずゆっくりお食事を楽しめる個室・半個室席を完備しており、2名様～の少人数や30名様～の飲み会や接待などにお使いいただけます。大規模の宴会や歓送迎会、様々なシーンにご利用ください。

◆にほんいちで楽しめるお料理

当店では、北海道直送の創作料理や地酒をはじめ、当店ならではの味をご堪能いただけます。当店オリジナル地酒や有名酒蔵の地酒などを常時20種類以上取り揃えています。

名物！かにぶっかけ だし巻き玉子 1,099円(税込)

脅威の注文率（90％以上！）を誇る当店の超名物商品で、「よいしょ！」の掛け声とともに赤字覚悟でどんどんかにをかけ続けます。

厚岸産牡蠣 1個 418円(税込)

厚岸(アッケシ)直送のブランド牡蠣をお値打ち価格でご提供。水温が低い厚岸で育った牡蠣は年中食べることができるうえ、身はふっくらコクがあり甘みが強いのが特徴。ポン酢・レモン・蒸し焼きからお選びください。

北島麦豚炙り焼き 989円(税込)

北海道余市郡余市の豊かな風土で育ったブランド豚「北島豚」。あっさりとしていて脂が甘みが強い豚肉。当店オーナーが直接現地に出向き1頭丸ごと買い付けしたことで叶ったメニューです。

北海道海鮮にほんいち福島店

■所在地：大阪府大阪市福島区福島5-11-2

■電話番号：06-6455-6100

■営業時間：17:00～24:00(L.O.23:30) 日曜営業

■定休日：不定休

■MAP：https://maps.app.goo.gl/F1pCZN18KTjRX3za9

■公式Instagram：https://www.instagram.com/nihonichifukushima/

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〈株式会社N・I会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〈お問い合わせ〉

株式会社N・I

担当：広報 濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928